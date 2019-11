Józsefvárosban és Újpesten is lenyúlták a kerület Facebook-oldalát, feljelentés lehet a vége

Sokféle ellenállásra, akár fideszes szabotázsra is készültek az önkormányzati választásokon győztes ellenzékiek, de arra a jelek szerint talán nem, hogy a korábbi adminok egyszerűen le fogják nyúlni a kerületi fb-oldalakat. Pedig több helyen is ez történt.



A VIII. kerületben a Józsefváros című kerületi lappal gyűlt meg Pikó András újságíróból lett független polgármester és csapatának baja. Mint egy friss HVG-interjúban Pikó elmesélte

"Az összes számítógépről letörölték az adatokat. Feltételezhető, hogy winchestert is elvittek."

"Nagyon sokáig nem fértünk hozzá az önkormányzati honlaphoz, mert nem tudtuk a belépési kódot."

"A Facebook-oldalunkat konkrétan eltulajdonították úgy, hogy a korábbi adminok átnevezték a Józsefváros oldalt, most a Facebook közép-európai központjánál próbáljuk elérni, hogy visszakapjuk."

Pikó szerint ezek felvetik a bűncselekmény gyanúját ezért valószínűleg feljelentést fognak tenni.

Az átnevezés annyit jelentett, hogy Jozsefvárosért-ra keresztelték át az oldalt.

Az adminjog annál a korábbi Józsefváros-főszerkesztőnél van, akit Pikó egy másik ügyben is be tervez perelni: az általa vezetett lap ugyanis annyira törvénysértő módon kampányolt a fideszes polgármester mellett, hogy a Kúria 500 ezer forint büntetést rótt ki a tulajdonos önkormányzatra, amit most így annak kell kiperkálnia, aki a törvénysértésnek nem okozója, hanem elszenvedője volt.

A másik fb-oldal-lenyúlós kerület egy friss Index-cikk szerint Újpest, itt is az történt, hogy az adminjogok birtokolója nem adta át a jogosítványait, majd kissé átnevezte a kerületi fb-oldalt. Ennek az Újpest-Káposztásmegyeriek nevű lenyúlt oldalnak majdnem negyvenezer követője van, akikkel például az új vezetést gyalázó Origo-cikket osztottak meg nemrég. A Déri Tibor momentumos polgármester vezett önkormányzat újonnan létrehozott oldalát, az Újpest Médiát még csak 2300 körüli felhasználó kezdte követni.



Pikó interjújának érdekes eleme volt, hogy elmondta, a kerületi költségvetés megalkotásához Atkári Jánost kérte fel szakértőnek. Atkári Demszky Gábor idején volt a város pénzügyeiért felelős főpolgármester-helyettes, akinek a szakértelmét később Tarlós István főpolgármester is igénybe vett külsősként, egy évre. Az interjúban Pikó azt is elmesélte, hogy csak nemrég tudta meg, hogy Józsefvárosban minden önkormányzati dolgozó, óvónő, bölcsődei dolgozó és védőnő automatikusan 13. havi fizetést is kapott. Ezt az új vezetés költségvetési takarékosságból nem akarja kifizetni. Teljesen nem vonják meg ugyanakkor az év végi juttatást. Pikó azt ígérte, hogy a döntés hátterét személyesen fogja elmagyarázni az érintetteknek.