7,4 kilós vesét távolítottak el páciensükből indiai sebészek

Indiai orvosok 7,4 kilósra nőt vesét távolítottak el egy páciensükből. Az annyi, mint két megtermett újszülött, miközben egy vese normálisan úgy 12-15 dekát nyom csak. A BBC beszámolója szerint úgy hiszik, hogy ez a valaha eltávolított legnagyobb vese az országban.

A páciens autoszomális domináns policisztás vesebetegségben szenvedett, ez azzal jár, hogy a beteg veséjén fékezhetetlenül ciszták nőnek. A műtétben részt vevő egyik sebész szerint az ebben a betegségben szenvedőknél normális, hogy nagyon megnövekszik a vese. Ennek ellenére alapesetben nem szokták eltávolítani a szervet, mert még ekkor is el tudja látni alapvető szűrő feladatát. Így általában csak akkor távolítják el, ha a betegség szövődményei eldurvulnak - például gyulladást, vagy belső vérzést okoz.

A Sir Ganga Ram kórház sebészcsapata a 7,4 kilós vesével, amit amúgy még október 29-én operáltak ki betegükből. A kórház november 25-én hozta nyilvánosságra a felvételt és a történetet. Fotó: HANDOUT/AFP

"Ez a beteg súlyos fertőzést szedett össze, ami nem reagált az antibiotikumos kezelésre. A vese hatalmas mérete pedig már légzési nehézségeket okozott a páciensnek, ezért nem maradt más választásunk" - mondta Sachin Kathuria, a delhi Sir Ganga Ram kórház sebésze.

Kathuria elbeszélése szerint számítottak rá, hogy a beteg veséje meg lesz nagyobbodva, de a méretén így is megdöbbentek. Ugyanakkor Kathuria azt is megjegyezte, hogy a beteg másik veséje még ennél is nagyobb.

Kathuria azt is elmondta, hogy a Guinness Rekordok Könyve szerint a világ eddigi legnehezebb veséje 4,5 kilós volt. Igaz, azt is megjegyezte, hogy az orvosi szakirodalomban vannak feljegyzések ennél nagyobb vesékről is, az Egyesült Államokban egy 9 kilós, Hollandiában pedig egy 8,7 kilós vese eltávolításáról is vannak feljegyzések.