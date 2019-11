A belügynek is dolgozott Rákosfalvy Zoltán, Borkai ügyvéd barátja

A győri önkormányzat és a győri Széchenyi István Egyetem mellett a belügyminisztérium felügyelete alá tartozó cégek, a győri székhelyű Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, és a szombathelyi székhelyű Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság is megbízta jogi feladatokkal Rákosfalvy Zoltánt. Rákosfalvy neve októberben vált országosan ismertté, mert ő is szereplője volt azoknak a pornográf felvételeknek, melyeken Borkai Zsolt, Győr nemrég lemondani kényszerült polgármestere is látható volt.

A Napi.hu a vízügyi igazgatóságok szerződéseiből arra következtetett, hogy a Rákosfalvyval 2018. május 29-én kötött szerződés "előreláthatóan 2020. december 31-ig érvényes", az ügyvédet a két igazgatóság összesen 175 ingatlan tulajdonjogának rendezésével bízta meg. Az ő feladata volt, hogy az ingatlanok tulajdonosaitól adásvétellel vagy kisajátítással megszerezze a Rába-projekthez szükséges területeket. A Rába-projekt uniós finanszírozású fejlesztés, , 3,59 milliárd forintból valósítanának meg "komplex árvízvédelmi feljesztéseket" a Rába völgyében. (Via Napi.hu)