A lemondott győri polgármester ügyvédje, a szexvideókon is szereplő, de nem szexelő Rákosfalvy Zoltán munkabírása kiemelkedő: nem csak az ország Borkai Zsoltot, a győri önkormányzatot, a győri egyetemet, a magyar államot, és a győri térség meghatározó gazdasági szereplőit képviselte, de az OTP Ingatlan Zrt. adatfeldolgozójaként is dolgozik, írja a Napi.hu. Emellett "szerződéseket szerkeszt és kapcsolódó jogi feladatokat is teljesít." Hogy ezért mennyit kap, nem tudni.