Meghalt Charlie Balogh, az arizonai pizzéria örökös orgonistája

Világhírről ugyan talán túlzás lenne beszélni, de az biztos, hogy a napokban elhunyt Charlie Baloghtól rengetegen búcsúztak el. Nehéz amerikaibb dolgot elképzelni annál, mint amivel Balogh ismert lett: az arizonai Mesa városában működő Oregon Stop Pizza pizzéria orgonistája volt, 1991-től kezdve folyamatosan, egészen a múlt héten bekövetkezett haláláig.

A magyar származású Charlie már az Egyesült Államokban, New Jersey államban született, és testvére, David által megírt életrajza szerint 11 évesen kezdett el zenével foglalkozni. Felnőtt korára bárorgonista lett, több helyen is játszott, sőt, egy michigani vendéglátóhelynek idővel zenei igazgatója, majd pedig tulajdonosa is lett. 1991-ben költözött családjával együtt Arizonába, emellett rendszeresen koncertezett is országszerte, az Amerikai Színházi Orgonisták Társasága az év orgonistájának választotta 2000-ben.

A pizzériában Balogh egy hatezer sípos Wurlitzer orgonán játszott, egy phoenix-i magazin beszámolója ez lehetett ebből a típusból a legnagyobb a világon, A magyar származású orgonista az étteremben a külön számára kialakított, forogni is képes színpadán játszott a vendégeknek.

A Youtube-on bőven akadnak vendégek által rögzített videók, melyen azt látni, ahogy Balogh többek között ismert amerikai filmek zenéit játssza el vacsorázás mellé:

Mint a Take Out írja, évtizedekkel ezelőtt jóval gyakoribb volt, hogy vendéglátóhelyek orgonákkal legyenek felszerelve, de mára a legtöbb hely vagy bezárt vagy átalakult, az Oregon Stop Pizza és Charlie Balogh egy műfaj egyik utolsó veteránja volt. És az orgonisták száma annyira visszaszorult az országban, hogy ma már sokszor a templomok is nehezen találnak zenészeket maguknak. Egyelőre arról nem tudni, hogy lesz-e, aki Oregon Stop színpadán átveszi Charlie örökségét, de a pizzéria Facebook-oldalán rengetegen búcsúztatják az orgonistát: