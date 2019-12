Leonardo DiCaprio tagadni kényszerült, hogy ő gyújtatta volna fel Amazóniát

Leonardo DiCaprio augusztus 22-én ezt a képet közölte Instagramján a brazil erdőtüzekről. Fotó: Instagram / Leonardo DiCaprio

Az Instagramon közzétett közleményben volt kénytelen reagálni Jair Bolsonaro, Brazília szélsőjobboldali elnökének vádjaira Leonardo DiCaprio. Bolsonaro még pénteken vádolta meg a hollywoodi szupersztárt azzal, hogy valójában olyan szervezeteket támogat, amelyek a tüzeket okozták. "Ez a Leonardo DiCaprio jó arc, ugye? Pénzt ad Amazónia felgyújtására" - közölte pénteken az elnöki palotájában adott rövid nyilatkozatában Bolsonaro.

A brazil elnök ugyanis éppen abban a tripben van, hogy az amazóniai erdőtüzeket nem azok a bányászok, fakitermelők és állattartók gyújtogatják, akiket direkt ő bíztatott fel Amazónia meghódítására, hanem az esőerdőket védő civil szervezeteknek dolgozó önkéntes tűzoltók annak reményében, hogy így majd több pénzt kapnak.

Bolsonaro az Alter do Chao önkéntes tűzoltóbrigádot pécézte ki. Egyes brazil rendőrök szerint ennek a csoportnak a tűzoltói direkt gyújtottak tüzeket, hogy aztán a lángokról készült képeket eladják a WWF-nek. DiCaprio most közölte, hogy momentán a WWF-et nem is támogatta, bár "az is méltó lenne a támogatására". A WWF egyrészt tagadta, hogy bármilyen támogatást kapott volna DiCapriótól, másrészt azt is, hogy egyáltalán képeket kaptak volna a tűzoltóktól. Mint írták, a csoportot 16800 dollárral támogatták, hogy tűzoltó berendezéseket vásárolhassanak.

DiCaprio félmillió dollárral támogatott az erdőirtás és az erdőtüzek ellen küzdő civil szervezeteket, magára haragítva ezzel Bolsonarót. Most az elnök pénteki vádjaira reagálva közölte, hogy "[E]bben az Amazónia számára válságos időszakban támogatom azokat a brazilokat, akik a természeti és kulturális örökségük megmentésén dolgoznak". Mint írta, "büszke rá" hogy azokat támogathatja, akik "e pótolhatatlan ököszisztéma védelmén dolgoznak". (Via Al-Jazeera)