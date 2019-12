Mínusz tíz fok!

Magyarország pillanatnyi időjárása 2019.december 1-én reggel 7:40-kor. Grafika: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hűvösnek tűnt a reggel, de igazán csak akkor döbbentem meg, amikor megnyitottam az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalát, és azt kellett látnom, Hogy az ország nagy részén nemhogy fagy, hanem veszettül fagy! A Kiskunságban és a Mátrában mínusz 9-mínusz 10 fokokat mérnek! Az ország maradékán is fagy, a legmelegebb a nyugati határvidéken van, ahol épphogy csak fagypont alatt van a hőmérséklet.

Mondjuk december 1. van, a meteorológiai tél első napja, mikor fagyjon, ha nem ma.

Máskülönben a dermesztő hidegtől eltekintve csodálatos időnk lesz, a napsütést csak pár átvonuló felhő zavarja majd meg a délelőtt. A hőmérséklet fagypont közelében, de már éppen felette alakul majd.

Délutánra a melegebb részeken akár 6 fokig is melegedhet, de jellemzően 4-5 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A felhőtakaró is megvastagszik, de azért szórványos napsütésre még délután is számíthatunk. Igaz, közben megerősödik a szél is.

Hétfőn, és erről talán már hallottak, mert az biztos, hogy én csütörtök óta folyamatosan hallok róla, megérkezhet a szezon első havazása. Tehát holnap borult, csapadékos időnk lesz, a hét hátralevő részében viszont napsütéses, igaz, kimondottan hideg időre számíthatunk, mígnem a hétvégén érkezik egy melegfront, és újra tíz fok fölött alakulhat a csúcshőmérséklet.