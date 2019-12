Mobiltelefon-detektoros kamerákat szerelnek fel Új-Dél-Walesben

Az ausztráliai Új-Dél-Walesben vasárnaptól mesterséges intelligencia szűri majd ki a vezetés közben mobilozó autósokat. Fotó: Nicolas Guyonnet/Hans Lucas

Vasárnaptól a vezetés közben mobilozó autósokat automatikusan felismerő kamerarendszert kapcsoltak be Ausztrália Új-Dél-Wales államában. A minden napszakban és időjárási körülmények között működő kameráktól a közúti halálesetek számának csökkenését remélik: úgy vélik, a rendszer bevezetésével két éven belül harmadával csökkenthetik a halálos balesetek számát.

A rendszer képes felismerni, hogy egy sofőr kezében mobiltelefon van. "Ez a rendszer a közlekedési kultúra megváltoztatását szolgálja" - nyilatkozta az ausztrál sajtónak az új-dél-walesi rendőrfőnök helyettese, Michael Corboy.

Az új-dél-walesi szabályozás szerint vezetés közben csak kihangosított telefont lehet, kizárólag hívások fogadására és indítására használni. Minden más mobilhasználat szabálytalan. Az új rendszer mesterséges intelligenciával szűri majd ki a vezetés közben mobilozókat. A gép által leválogatott képeket aztán egy arra hivatott rendőr még a saját szemével is ellenőrzi, mielőtt büntetést foganatosítana.

A hatóságok úgy számolnak, hogy az új kamerarendszer évente 135 millió felvételt készíthet majd. A rendszer bírálói szerint ez hatalmas terhelést jelent majd az új-dél-walesi bíróságoknak, mert ha csak a lefényképezett autósok 1,8 százaléka bukik le, az is évi 2,4 millió büntetést jelent majd, amit a megbírságoltak csak bíróságon tudnak megtámadni. (Via The Guardian)