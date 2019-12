Kihelyezett bizottsági ülést tartana Schmuck Erzsébet a Mátrai Erőműnél

Kihelyezett ülést kezdeményez a Mátrai Erőműnél az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke, Schmuck Erzsébet a hét második felére. Mint hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján mondta, a katasztrófavédelem jelzése szerint "büdös, de veszélytelen" gáz képződött az erőmű telephelyén. Ezzel a jelenséggel egyidejűleg a Greenpeace munkatársai azt tapasztalták, hogy jelentős mennyiségű szennyvíz ömlött a közeli patakba.

"Hasonlót korábban nem tapasztaltak Visontán" - jegyezte meg Schmuck, aki felvetette, hogy talán a nemrég a közelben felépített keményítőgyár és az erőmű együttes hatása okozhatta a jelenséget.

A bizottság tájékoztatást vár a Heves megyei katasztrófavédelemtől arról, hol és milyen szennyező anyagot mértek a környéken. Mely cégek okozhatták a szennyezést és hány dolgozónak voltak egészségi panaszai, mondta Schmuck, aki azt is látni szeretné, hogy hogyan végzi az engedélyezési és ellenőrzési feladatokat az illetékes kormányhivatal, amelynek a megelőzés is feladata. Választ vár arra is, hogy a környező önkormányzatok és a lakosság miért nem kapott időben tájékoztatást. (Via MTI)