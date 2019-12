Különleges és funkcionális ajándékötletek minden kávérajongónak

Szemes vagy darált kávét preferálsz, a kényelmes kapszulást, környezetbarát és jó ár-érték arányú szemeskávés gépet, vagy inkább a lakást kávéillattal betöltő kotyogós, esetleg filteres gépet használsz? Jó hírünk van: az Espresso Shop karácsonyi kínálatában biztosan megtalálod a megfelelő megoldást, és igazi meglepetést rakhatsz a karácsonyfa alá.

Az EspressoShop.hu karácsonyi ajánlatából 4 kávéfőzőt mutatunk be, amelyek mind különböző igényeket hivatottak kielégíteni.

Az egyszerű és praktikus automata kávégép

Sokan nem szeretik túllihegni a kávékészítést, azt preferálják, ha egy gombot megnyomva máris magas minőségű kávé folyik a csészébe. A Melitta CaffeO Solo automata kávégép pontosan eleget tesz ennek, sőt, egyszerre akár két espresso-t is el tud készíteni. A CaffeO Solo kis helyigényű kávégép, így nem szükséges hozzá nagy konyha, mivel a pulton egy kis sarokban elfér, és napról napra állandó, hű társsá válik. Különlegessége, hogy szemes kávéval működik, így garantált, hogy a lehető legfrissebb, zamatos kávéval kényeztet. A praktikus automata gép mellé most karácsony alkalmából egy ajándék tejhabosító készülék is jár, mellyel pillanatok alatt könnyed tejhab készíthető, megkoronázva egy tökéletes cappuccino-t.

Kávéházi hangulat egy kapszulás kávégéptől?

Fotó: Giuliano Koren

Az illy Francis Francis X7.1 kapszulás kávéfőző stílusos megjelenésével minden kávéfanatikust levesz a lábáról. A mutatós dizájnt a világhírű Luca Trazzi álmodta meg a baristák inspirálta leírás alapján. Az acél termoblokk és az érintőgombos kezelőfelület még a szakmabelieket is ámulatba ejti, azonban számos funkciója is van, melyek igazán felhasználóbaráttá teszik a masinát. A gyorshűtés funkcióval például egyből az espresso készítése után cappuccinot is készíthetünk, melyre a gőzkar segítségével varázsolhatunk puha, krémes tejhabot. Az iper kapszulás kávégép exkluzív és szívhez szóló ajándék, mely minden kávéfogyasztót lázba hoz. Ráadásul az ünnepi időszakban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt is bezsebelsz a kávégép vásárlásakor, melynek köszönhetően akár feltankolhatsz az illy kapszulákból, vagy további különleges ajándékokat vásárolhatsz Szeretteidnek.

Kotyogós kávéfőző újragondolva

Fotó: Massimo Gardone/Azimut

A kotyogós klasszikusnak számít, nem sokan vagyunk, akinek ne lenne emléke róla gyerekkorából. A kávévilág két nagyágyúja, az Alessi és az illy kollaborációjának, 15 éves kutatásának és fejlesztésének köszönhető az innovatív Alessi Pulcina kotyogós kávéfőző, mely minden eddiginél zamatosabb kávét képes főzni. A kávéfőző valódi úttörőnek számít a kotyogósok között, hiszen a precízen kialakított belső alaknak köszönhetően automatikusan leállítja a kávé kotyogását a legmegfelelőbb pillanatban, mielőtt a kávé kifolyna, vagy leégne és keserű utóíze lenne. A Pulcina kinézete is egyedi, igazi design eleme lehet egy stílusosan kialakított konyhának. A kávéfőző, mely 1 és 3 személyes, illetve indukciós főzőlapra szánt változatban is elérhető, most 1 ajándék 250 grammos illy mokka, kotyogókba igazított darált kávéval rendelhető meg az Espresso Shop-ból.

Kézműves kávézás az esztétika és praktikum kettősével

Ha a kiemelkedő ízélmény mellett az elegáns, letisztult kialakítás is fontos, akkor a Melitta Pour Over Set kávéfőző bizonyul a legjobb megoldásnak! A kávé elkészítése kész élvezet a szettel, mégis egy gyors és egyszerű folyamatról van szó. A csomag magában foglalja a magas fényű porcelán filtertartót, a tetővel ellátott 6 dl-es kancsót, és 5 db filterpapírt is. Az esztétikus megjelenés egy könnyű és rövid folyamatot rejt, hiszen elég a filtertartót a kancsó tetejére helyezni, beletenni a papírt és a darált kávét, leönteni forró vízzel, és élvezni, ahogy a friss kézműves kávé illata betölti az egész lakást. A látványos Pour Over Set 4 színben érhető el: szürke, kék, rózsaszín és sárga közül választhatsz. Természetesen ez a megoldás is szerepel a karácsonyi akcióban, így minden Melitta Pour Over Set vásárlásakor egy 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt kapsz ajándékba, melyet az Espresso Shop webáruházában bármilyen termékre beválthatsz.

