Málta miniszterelnöke bejelentette lemondását

Joseph Muscat, Málta lemondott miniszterelnöke. Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Vasárnap este televíziós beszédben jelentette be Joseph Muscat máltai miniszterelnök, hogy januárban átadja hatalmát. Lemondása nem nyugtatta meg a kedélyeket, a 2017-ben merényletben meggyilkolt oknyomozó újságíró, Daphne Caruana Galizia családja Muscat azonnali távozását követeli.

Muscat kabinetfőnökét már gyanúsítottként hallgatták ki a gyilkosság ügyében, és lemondásra kényszerült az ügybe szintén belekeveredett turistzikai minisztere, Konrad Mizzi is. Caruana Galizia a megölése előtt egy olyan ügy felderítésén dolgozott, amiben Mizzi is érintett volt, kapcsolatban állt ugyanis azzal a 17 Black nevű, Dubajban bejegyzett céggel, aminek a tulajdonosát, Yorgen Fenechet november 20-án a jachtján fogták el, amivel éppen elhagyni készült a szigetországot. Fenecht bűnrészességgel vádolják a gyilkosságban.

Rendőrök és helyszínelők Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró felrobbantott autójánál 2017. október 16-án. Fotó: STR/AFP

Televíziós beszédében Muscat "mély sajnálatát" fejezte ki Caruana Galizia megölése miatt, és arról beszélt, hogy ideje "új lapot nyitni". Ugyanakkor azt is mondta, hogy "nem szabad hagynunk, hogy ez az ügy határozzon meg mindent az országunkkal kapcsolatban".

Muscat szónoklatát több ezer máltai a főváros utcáin hallgatta, miközben gyertyákat tartva emlékeztek Caruana Galiziára.

Muscat bejelentése szerint a kormányzó máltai Munkáspárt jövő január 12-én tart majd tisztújító kongresszust, és választ új vezetőt. Ő aznap távozik a pártelnöki posztról, és "a következő napokban a miniszterelnökségről is lemond". (Via The Guardian)