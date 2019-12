Egy kiborult programozó úgy döntött, felveszi a harcot a Magyar Postával, ebből lett a Fosta

- kezdte a 444-nek írt levelét a Fosta nevű vadonatúj weboldalt kitaláló és leprogramozó Mr Fosta.

Az oldal használata és szerkezete egyszerű és átlátható: ha panaszod van, egy ék egyszerűségű bejelentőlapon az irányítószám megadásával és a probléma típusának hét lehetőség közüli kiválasztásával majd kipipálásával már meg is tetted a bejelentést.

A program ezeket a panaszokat térképre helyezi

és statisztikailag is elemzi az adatvizualizáció szerelmeseinek a kedvéért:

Ez a példa például azt mutatja, hogy a kérdéses józsefvárosi körzetben a mostanáig kialakult országos panaszátlaghoz képest kirívóan magas a késve, vagy visszadátumozott, illtve hiányzó értesítővel kikézbesített küldemények száma.

Vagyis ezen az oldalon nem lehet egyedi történeteket olvasni, ez nem számít hivatalos hibabejelentésnek, az egész inkább egyfajta hőtérkép, ami felhívja a Posta - ha ők is olvassák - és a nagyközönség figyelmét arra, hogy mely körzetekben van különösen nagy gond a postai szolgáltatással és milyen típusú a probléma.



Maga az ötletgazda ezt így fogalmazta meg:

"Ez az oldal azért jött létre, hogy végre mindenki elmondhassa és mindenki számára látható is legyen, melyek azok a körzetek Magyarországon, ahol a legtöbb probléma van a küldemények kézbesítésével, ami által talán az illetékes szervek is motiváltabbak lesznek, hogy a 21. században is elfogadható szintre hozzák a szolgáltatásaik színvonalát."