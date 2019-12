Hideg lesz kedden, újabb havazás nélkül

Talán az a legfontosabb időjárási hír, hogy a legfrissebb előrejelzések szerint sem lesz újabb hóesés a napokban. Hideg viszont igen. Ma például azért, mert sok helyen egészen heves jeges szél várható, míg északkeleten akár tartós köd is lehet. Miközben a legtöbb helyen kitisztul az idő. De fel nem melegszik. Hajnalban akad hely, ahol mínusz tíz fok is lehet, ami napközben felmehet kicsivel nulla fölé, de nem mindenhol. Budapesten plusz három fok lehet a csúcs. Ez a héten nagyjából így is marad, csak még hidegebb várható, egésznapos faggyal, úgyhogy az optimisták lassan elkezdhetik locsolni a reménybeli korcsolyapályákat.



(via Időkép)