Orbán állami kitüntetést adott át barátjának, Roger Scruton filozófusnak Londonban

Sir Roger Scruton előre látta az illegális migráció veszélyeit és megvédte Magyarországot az igazságtalan bírálatokat megfogalmazóktól - mondta kedden Londonban Orbán Viktor miniszterelnök, aki kitüntetést adott át a brit író-filozófusnak.

Sir Rogert - a Brit Akadémia és a Királyi Irodalmi Társaság tagját, a Buckingham Egyetem és az Oxfordi Egyetem vendégprofesszorát - a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesítette Áder János köztársasági elnök. A kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök adta át kedden a londoni magyar nagykövetségen - írja az MTI.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A kormányfő, aki a NATO alapításának 70. évfordulójára összehívott vezetői találkozóra érkezett Londonba, a kitüntetéshez fűzött méltatásában kiemelte: eddig Sir Roger tüntette ki Magyarországot barátságával, ám most Magyarország tüntetheti ki őt a magyar nép nevében. „Szeretett professzorunktól megtanulhattuk: a konzervativizmus minden, csak nem ideológia, sőt valójában az ideológia ellentettje” - fogalmazott a miniszterelnök. A konzervativizmus alapvetően egy elmélet, de éppen arra tanít, hogy a világot nem lehet elméletekkel megmagyarázni, és arra, hogy a gyakorlat sokkal fontosabb az elvont ideáknál - tette hozzá Orbán, aki szerint Sir Roger Scruton is a gyakorlat embere.

Azokban az időkben, amikor a Szovjetunió még létezett, ő nem csupán filozófiai alapon állt szemben a kommunizmussal, hanem az antikommunista erők lelkes és aktív szövetségese volt Közép- és Kelet-Európában, és olyan sok módon segített bennünket, hogy fel sem tudjuk sorolni - mondta a miniszterelnök. Hozzátette: Scruton professzor mindig is a realitás és az igazság oldalán állt, és már akkor is segítette a kommunizmus elleni küzdelmet, amikor a szovjetek még megszállás alatt tartották Közép- és Kelet-Európát. Ugyanakkor nem támogatta elvakult módon a nyílt társadalmak ideáját sem, mivel látta ennek hibáit és felhívta a figyelmet veszélyeire. Emellett előre meglátta az illegális migráció jelentette fenyegetést és Magyarország védelmére kelt igazságtalan bírálóval szemben - hangsúlyozta Orbán Viktor, majd kijelentette: Sir Roger a szabadságszerető magyarok hű barátja volt és ma is az, és tudja, hogy a szabadság a nemzetállamokra és a keresztény civilizációra épül.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Válaszában Scruton kiemelte: Magyarország példát mutatott azzal, hogy olyan időkben is megőrizte értékes önazonosságát, amikor mindenhol máshol a globális egyformaság elfogadására, a nemzeti különbözőségek felszámolására irányuló nyomás érzékelhető. Hozzátette: amennyiben a kitüntetés annak a közösen vallott felfogásnak az elismerése, hogy az európai politika építőköve és alapja a nemzetállam, akkor számára ez nagyon értékes elismerés.

Kirúgták, visszavették

Scruton saját elmondása szerint 1987 óta barátja Orbánnak, ma pedig számos aktuálpolitikai kérdésben képvisel hasonló álláspontot. Áprilisban a konzervatív brit kormány elbocsátotta tanácsadói pozíciójából egy nagy botrányt kavart interjú miatt. A munkáspárti ellenzék már tavaly is Scruton lemondását követelte, miután a tanácsadó azt fejtegette, hogy szerinte a magyar zsidók is részei Soros birodalmának. A New Statesmannek adott interjúban arról is beszélt, hogy Orbán Viktor nem antiszemita vagy iszlamofób, sőt az iszlamofóbiát mint olyat is csak a Muszlim Testvériség találta ki, hogy ne lehessen beszélni a kérdésről. Magyarországra visszatérve pedig megjegyezte, hogy a magyarok nagyon megrémültek az óriási muszlim törzsek váratlan inváziója miatt. Majd amikor Kína felemelkedése is szóba jött, a kínai munkásokat robotoknak nevezte.

Azóta Scruton többször magyarázkodni kényszerült az interjú miatt. A kínaiakra tett megjegyzését szerinte a szövegkörnyezetből kiszakítva, félreértelmezhetően idézték, azt viszont elismerte, hogy a megszálló muszlim törzsek talán nem volt a legjobb kifejezés. A Soros-birodalomra vonatkozó kijelentését fenntartja.

Júliusban aztán a kormány elfogadta a magát boszorkányüldözés áldozatának tartó filozófus magyarázatát, és visszahelyezte Scruton a lakhatási bizottság élére.