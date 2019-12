„Már többször találkoztam Leoval Cannesban, LA-ben... de most hagyta is magát lefotózni Anikónak ( csak elég sötét volt az étteremben)” - tudósít Vajna Tímea, majd jön a nagy-nagy úgymond a tarantinós képekhez: „Azt tudtátok, hogy Andy indította el úgymond Tarantino karrierjét? Anikó bemutatott most neki, mert nem tudott eljönni a temetésre.”