Letartóztathatták a fideszes szolnoki politikust, Boldog István munkatársát

A 24.hu ír arról helyi lapok információi alapján, hogy egy hónapra elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság F. Petra letartóztatását. Mint írják, F. Petra 2018 nyarától az októberi önkormányzati választásig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat fideszes alelnöke volt, jelenleg a törökszentmiklósi képviselőtestület és a megyei önkormányzat tagja.

A beszámoló szerint a nőt azzal gyanúsítják, hogy uniós pályázatok elbírálására hatással bíró hivatalos személyként jogtalan haszonra tett szert és a Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatoknál jogellenesen befolyásolhatta a közbeszerzéseket.

F. korábban a fideszes parlamenti képviselő, Boldog István munkatársa volt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4-es választókerületben, korábban az Átlátszó Boldog jobbkezeként is emlegette. A környéken egy ideje már folyik nyomozás önkormányzati korrupciós ügyek miatt, múlt héten pedig az ügyészségi nyomozók házkutatást tartottak a cserkeszőlői önkormányzatban is, a lap szerint feltehetőleg ekkor vehették őrizetbe F. Petrát is.

A lap hétfőn értesült a letartóztatásról, de az ügyészség nem válaszolt kérdéseikre, mivel elmondásuk szerint az ügyről jelenleg nem adható tájékoztatás. Ugyanakkor, mint írják, a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya a torokszentmiklosi.hu kérdésére elárulta, hogy

F.P. ellen hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság 2019. november 29-én – a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélye miatt – egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Hadházy Ákos már novemberben írt arról, hogy F. Petra nem jelent meg a törökszentmiklósi közgyűlésen. Mint a független képviselő akkor fogalmazott:

nem lenne ez érdekes hír számomra, ha a törökszentmiklósi választókerületben nem hallottam volna annyi politikustól, hogy ez a hölgy volt Boldog István jobbkeze, „táskás embere”. És ha nem hallottam volna már több embertől, hogy nemcsak a cserkeszőlői polgármesteri hivatalban voltak nyomozók, hanem F. Petránál is, akit aztán magukkal is vittek.

Hadházy korábban arról írt, hogy információi szerint Boldog István megzsarolta a választókerület polgármestereit: csak akkor kaphattak uniós támogatást, ha az általa javasolt cégeknek juttatták a megbízásokat. Boldog akkor politikai hangulatkeltésnek nevezte Hadházy állításait, és elmondta, egyetlen hivatalos megkeresést sem kapott, de szükség esetén szívesen áll a hatóságok rendelkezésére.