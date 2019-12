Nem indul az elnökválasztáson Bolívia ideiglenes elnöke

Nem indul a választásokon, és azokat követően távozik a hatalomból, jelentette be Jeanine Ánez, Bolívia ideiglenes elnöke. Az ellenzéki jobboldali pártszövetség szenátora a szenátus alelnökeként november 12-én, Evo Morales elnök lemondása és elmenekülése után kiáltotta ki magát elnöknek.

Morales azután volt kénytelen lemondani, hogy az október 20-i elnökválasztás után, amelyen győztesnek nyilvánította magát, tömegtüntetések kezdődtek az országban, mert legfőbb vetélytársa, Varlos Mesa nem ismerte el vereségét. A tüntetések célt értek, a karhatalom átállása után Morales kénytelen volt lemondani és elhagyni az országot.

A zavaros helyzetben a törvényhozás mindkét háza határozatképtelenné vált ahhoz, hogy kijelölje Morales ideiglene sutódját, így végül Ánez maga nyilvánította magát államfővé.

ovember végén a bolíviai parlament törvényt fogadott el arról, hogy törlik az október 20-i elnökválasztás eredményét és új elnökválasztásokat tartanak. Értesülések szerint erre március közepén kerülhet sor. Ánez most azt jelentette be, hogy ezen a választáson nem fog indulni, és sem ő, sem az átmeneti kormány nem fog támogatni egyetlen jelöltet sem a választásokon. (Via MTI)