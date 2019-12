Október óta pusztít a kanyarójárvány Szamoán, ahol már le is tartóztattak egy oltásellenest

Szamoán októberben robbant ki kanyarójárvány, az ENSZ gyermekprogramja, az UNICEF azonnal oltási programba kezdett a helyi kormánnyal. December 4-től az oltatlan gyerekek családjainak piros zászlót kell tűzniük a házukra, hogy könnyebben megtalálhassák és beolthassák őket. Fotó: ALLAN STEPHEN/AFP

Őrizetbe vettek Szamoán egy oltásellenes idiótaságokat terjesztő "aktivistát", mert idiótaságokat terjeszt a védőoltásokról. Például a kanyaró elleni védőoltásról, amellyel teljes mértékben megelőzhető lett volna a szigeten októberben kirobbant kanyarójárvány, amely két hónap alatt már 63 emberéletet, javarészt kisgyermekek életét követelte.

A járvány miatt vészhelyzetet hirdettek a szigeten, és kötelezővé tették a lakosság immunizálását.

A kanyaró nagyon fertőző, de teljes mértékben megelőzhető betegség, amely súlyos szövődményeket okozhat, ezért különösen fenyegeti a kisgyerekeket, illetve a legyengült szervezetűeket.

A hatóságok csütörtökön vették őrizetbe Edwin Tamasesét, akit a kormány elleni bujtogatással gyanúsítanak. Tamasese a Facebookon hőzöngött a védőoltás ellen, ami helyett teljesen haszontalan és értelmetlen népi gyógymódokat ajánlott, például papayalevél kivonatát. A kormány kötelező oltásporgramját pedig "a népünk elleni legsúlyosabb bűncselekménynek" nevezte, és azt a baromságot terjesztette, hogy a megbetegedett gyerekeket C-vitaminnal is elég kezelni.

A szamoai kormány tájékoztatási minisztere, Afamasaga Rico Tupai szerint az oltásellenes aktivisták összeesküvés-elméleteikkel akadályozzák a kormányt a járvány elleni fellépésben. Szerinte több gyermek is azért vesztette életét, mert az oltásellenesek propagandája miatt szüleik csak az utolsó utáni pillanatban vitték őket kórházba. Egyébként nemrég az Unicef térségbeli képviselője, Sheldon Yett is azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy az oltásellenes tévhitek terjesztői "gyerekeket ölnek". (Via BBC)