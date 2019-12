Összeért három nagy bozóttűz Sydney határában

Már kétezer tűzoltó dolgozik Ausztrália Új-Dél-Wales tartományában az ott tomboló mintegy száz bozóttűz oltásán, de munkájukat nehezíti, hogy Sydney közelében három nagyobb tűz összeért. Ez a három tűz, a Gospers hegyi, a Paddock hegyi és a Kis L Komplexum névre keresztelt bozóttűz már több mint háromszázezer hektárt perzselt fel a nagyváros északi peremvidékén.

A várostól délre is tombolnak tüzek, Ausztrália legnagyobb városát így most egész héten sűrű füst borítja. Ennek komoly egészségügyi következményei is vannak.

Az Ausztráliában október, vagyis tavasz óta tomboló tüzekben ezidáig hatan vesztették életüket, és legalább hétszáz otthon semmisült meg. Csak Új-Dél-Walesben 1,6 millió hektáron pusztítottak már tüzek október óta.

Az, hogy már a nyári bozóttűzszezon előtt ilyen súlyos tűzvészek alakultak ki, komoly aggodalmat okozott, és egyből ráirányította a figyelmet a klímaváltozás témájára. Ausztráliában a klímaváltozás megítélése nem egyértelmű, az ausztrál jobboldal hevesen ellenezni szokta a klímavédelmi intézkedéseket.

Az előrejelzések szerint az idei nyár rekordmeleget hozhat szinte egész Ausztráliában, a jóslatok szerint az ország lakott területeinek nagy részén legalább 80 százalék az esély rá, hogy megdőljön a decembertől februárig tartó nyár maximum-hőmérsékleti rekordja. (Via The Guardian, BBC)