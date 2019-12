Molnár Zsolt szerint őt próbálják drogos szexparti gyanújába keverni

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Molnár Zsolt érkezik az MSZP választmányi ülésére a Kispesti Munkásotthon Mûvelődési Házba (KMO) 2018. április 21-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

"Az Angyal ügyvédje" néven jelentkezett a hétvégén egy névtelen blogger - tovább fokozva a képzavart, amit a Borkai-botrány kirobbantója okozott a szólás jelentését teljesen félreértelmező Ördög ügyvédje önmegnevezésével -, aki ezúttal baloldali politikusokat igyekezett drogos szexparti gyanújába keverni. A blogger állítása szerint egy frissen megválasztott budapesti szocialista polgármester és főnöke, az MSZP egyik vezetője egy hatodik kerületi lakásban fogadott prostituáltakat kokainos partikon.

A blog azt állította, hogy a VI. kerületi, Szinyei Merse Pál utcai lakás valódi tulajdonosa a meg nem nevezett szocialista pártvezető volna.

"Nincs eltitkolt lakásom, nem drogoztam soha, nem vettem részt szexpartikon" - vette magára a vádat Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója. Molnár a nyilatkozatában nem nevezte meg a "fiatal polgármestert".

Molnár állítása szerint őt és a "fiatal polgármestert is megkeresték, a zsaroló "milliós értékben" kért pénzt. Ezért állítása szerint nyilatkozata után az ATV stúdiójából egyenesen a rendőrségre megy, mert "név szerint is tudja", hogy ki akarja zsarolni.

Meg ugyan nem nevezte, de aki figyelt, kitalálhatja, hogy kire gondolt. Egyrészt mert Molnár alaposan körülírta a személyét. Mint mondta, a zsaroló "magát újságírónak tartja", és részt vett az MSZP kampányában is. A műsorvezető, Vujity Tvrtko rá is kérdezett, hogy netán az Egyenlítő néven szélsőségesen szocipárti blogot működtető, azóta a baloldallal szakító Németh Gáborról van-e szó. Molnár pedig erre annyit válaszolt, hogy ez nem tudja cáfolni. (Via Index, ATV)