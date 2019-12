Sikkasztással vádolják a szíriai diktátor nagybátyját Franciaországban

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Rifaat al-Aszad egy 2000 júniusi tévés szerepléséről készült képernyőmentésen. Fotó: -/AFP

Bíróság elé kell állnia Párizsban Rifaat al-Aszadnak, a szíriai diktátor, Basár al-Aszad nagybátyjának, akit 90 millió euró elsikkasztásával vádolnak. A 82 éves vádlott tagadja, hogy bűnös lenne. A hírek szerint az idejét részben Franciaországban, részben Nagy-Britanniában töltő Rifaat al-Aszad "egészségügyi okokból" távol marad hétfőn induló perétől.

A vád szerint Rifaat szíriai pénzalapokból sikkasztott, hogy a pénzből magának vegyen drága ingatlanokat és finanszírozza a saját és családja fényűzését.

Rifaat amúgy maga is kiemelt szerepet játszott a szíriai diktatúra kiépítésében. Hazájában a Hamai mészárosként ismerik, mert ő volt azoknak a csapatoknak a parancsnoka, amelyek 1982-ben véres erőszakkal vertek le egy fivére elleni lázadást a városban. Franciaországban már 2014 óta nyomoznak utána a Sherpa nevű korrupcióellenes csoport, illetve a Transparency International panasza alapján.

A tömeggyilkos alaposan megszedte magát, a hírek szerint két párizsi lakóháza is van, melyek közül az egyik több mint háromezer négyzetméter alapterületű. Ezen kívül van még egy lótenyésztő telepe, egy kastélya, és egy irodaháza Lyonban. Ezeket a gyanú szerint panamai, curacaoi, lichtensteini és luxemburgi offshore-cégeken keresztül birtokolja. (Via The Guardian)