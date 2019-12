Tovább hergelik a magyar választókat a finn politikusok :(

Alexander Stubb Finnország miniszterelnöke volt 2014 és 2015 között a helyi jobbközép párt színeiben, az EP választás előtt pedig az Európai Néppárt csúcsjelöltségét is megpályázta.

Ő is megosztotta a finn balközép kormánykoalíció vezetőiről készült fotósorozatot, és azt írta mellé:

Az én pártom most nincs kormányon, de nagyon örülök neki, hogy az öt kormányzópárt vezetője mind nő. Ez mutatja, hogy Finnország modern és progresszív hely. Annak idején az én kormányomban is többségben voltak a nők. Eljön majd a nap, amikor kormányzati ügyekben már nem számít a nem, addig is 👍 az úttörőknek.