Valószínűleg senki sem élte túl a szigeten rekedtek közül az új-zélandi vulkánkitörést

A felvételt készítő Michael Schade hajója pont abban a pillanatban hagyta el a szigetet, amikor kitört a vulkán, ő a kevés túlélő egyike. Fotó: Handout / Michael Schade / AFP

"Az értesülések alapján nem hisszük, hogy akár csak egyetlen túlélő is lenne a szigeten" - közölte helyi idő szerint kedd hajnalban az új-zélandi rendőrség a fehér-szigeti vulkánkitörés után.

A Fehér-sziget egy vulkanikus képződmény Új-Zéland Északi-szigetének partjainál, ez a szigetország legaktívabb tűzhányója, amely helyi idő szerint hétfő délután - magyar idő szerint hétfő hajnalban - kitört. Ez nem volt teljesen váratlan, a földtani mérőállomások már december 3-án jelezték, hogy a tűzhányó aktiválódott, de akkor még nem rendeltek el semmilyen megelőző intézkedést.

A fehér-szigeti vulkán kráterében elhelyezett webkamera felvételei a kitörést megelőző és közvetlenül követő percekből. A felvételek alapján tucatnyi turista lehetett a kráterben a kitörés idején. Fotó: Geonet

A sziget népszerű turistacélpont, rendszeresen szerveznek ide túrákat. Hétfőn délután 2:11 perckor, amikor a vulkán kitört, a webkamerák élő képei alapján vagy tucatnyi turista lehetett a kráterben. A szigetről 23 embert sikerült kimenteni, közülük öten időközben életüket vesztették.

Azt, hogy hányan rekedhettek a szigeten, nem sikerült tisztázni - a hatóságok szerint ötvennél kevesebben voltak. A folyamatban levő kitörés miatt a sziget megközelíthetetlen, így végül csak a levegőből tudták felderíteni a terepet. Ez alapján arra következtettek, hogy nem lehetnek túlélői a katasztrófának.

A hatóságok most azon dolgoznak, hogy pontosítsák, hányan és kik lehettek a szigeten, és veszíthették életüket a katasztrófában. Napfelkeltekor az új-zélandi hadsereg felderítő drónokat küld majd a szigethez. (Via The Guardian)