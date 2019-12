Először mutatták ki: az orka-nagyanyák tényleg segítik unokáikat

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Fotó: OLIVIER MORIN/AFP

Az orka-nagyanyánk segítenek unokáiknak, főleg élelmiszerhiány idején - állapította meg egy új tanulmány, ami először figyelte meg ezt a viselkedést a kardszárnyú delfineknél.

A nőstény orkák a negyvenes éveik után már nem szaporodnak, de még további évtizedekig élnek - ez a tulajdonság az embereken kívül csak négy fajra jellemző, ezek mind bálnafajták. Tudósok régóta sejtették, hogy ez a többi fajnál is nagyszülő-szerű viselkedéshez vezet, és utódaik utódairól is gondoskodnak, de igazolni csak most sikerült az elméletet.

Hasonló viselkedést elefántoknál is láttak már, de az elefántok életük végéig képesek szaporodni. Olyan állat esetében, ami átmegy a menopauzán, ezt most látták először. Az amerikai és kanadai vizeknél végzett megfigyelések szerint az orka-nagyanyák segítettek élelmet szerezni a kis borjaknak, és vigyáztak is rájuk, közölte Daniel Franks, a University of York kutatója. Azt találták, hogy az olyan orkák körében, amelyeknek az elmúlt két évben meghalt a nagyanyjuk, négy és félszer magasabb volt a halandóság, mint azoknál, akiknek élt. (Guardian)