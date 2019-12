Két volt miniszterelnököt is elítéltek Algériában

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Miközben a bíróság súlyos börtönbüntetéssel sújtott két volt kormányfőt, az utcán tízezrek tüntettek a két nap múlva esedékes elnökválasztás előtt. Fotó: RYAD KRAMDI/AFP

Két volt miniszterelnököt is súlyos börtönbüntetésre ítéltek kedden Algériában. Ahmed Ouyahia és Abdelmalek Sellal ellen is korrupció volt a vád, előbbit 15, utóbbit 12 év börtönre ítélték.

Az ország 1962-es függetlenedése óta első alkalommal börtönöztek be volt kormányfőt, egyből kettőt is. Mindkét egykori kormányfő Abdelaziz Bouteflika elnök régi szövetségese volt - Bouteflika idén áprilisban volt kénytelen lemondani hatalmáról a tömegtüntetések miatt. Emiatt amúgy csütörtökön elnökválasztást is tartanak az országban.

Az eljárás nem volt mentes a visszásságoktól. A két kormányfő védői például bojkottálták a tárgyalást, mert szerintük az túlzottan átpolitizált volt, és csak arról szólt, hogy valakik el akartak számolni védenceikkel. (Via BBC)