Kissé összekaptak egymással a szocialisták és a momentumosok Újlipótvárosban

Kerpel-Fornius Gábor, a Momentum főpolgármester-helyettese. Fotó: botost/444.hu

Kisebb vihar keletkezett az ellenzéki összefogásban a 13. kerületben. Újlipótvárosban időközi önkörmányzati képviselőválasztást tartanak, mert az ott mandátumot szerzett Kerpel-Fornius Gábor főpolgármester-helyettesi kinevezésével összeférhetetlensége miatt lemondani kényszerült a képviselőségről.

Kerpel-Fornius a párt hozzánk eljuttatott közleménye szerint kedd délben bemutatta, hogy kit jelölnének a helyére. Volna benne logika, hogy egy momentumos helyére a Momentum jelölhessen, Kerpel-Fornius maga is azt írta Facebook-posztjában, hogy ezt tartanák "fairnek és helyesnek". Ugyanakkor bejegyzésében azt is elismeri, hogy ő maga mást ígért a kerület szocialista polgármesterének, Tóth Józsefnek és pártjának. "Tóth József és a kerületi szocialisták a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése előtti estén erős nyomás alá helyeztek, hogy a jelölés jogát adjam át nekik. Ezt az erős nyomás alatt meg is tettem, néhány perccel az alakuló ülés kezdete előtt. A Momentum országos elnöksége azonban ezt a döntésemet egy héttel később felülbírálta" - írta.

Kerpel-Fornius szerint az elnökség döntése őt ugyan kellemetlen helyzetbe hozta, de "a döntés tartalmi részével messzemenően egyetértek". Bejegyzésében ugyanakkor azt írja, továbbra is szeretné, hogy jelöltjük, a 28 éves Polyák Krisztina összellenzéki jelöltként indulhasson.

Kerpel-Fornius amúgy azzal indokolta a mostani döntést, hogy a Momentum eleve "nagyon komoly kompromisszumot kötött", amikor belement, hogy a kerületben a Momentumnak csak egy képviselőjelölti hely jusson az október 13-i választáson, miközben az EP-választáson a Momentum 21,37%-ot, míg a szocialisták csupán 13,54%-ot szereztek a kerületben.