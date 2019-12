Nyomoznak Borkai Zsolt ügyében a rendőrök

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Borkai Ádám autója.

Folyik a nyomozás Borkai Zsolt, a korrupciós és szexbotrányába belebukott győri polgármester fiának az ügyében, közölte a HVG-vel Hadházy Ákos független képviselő, akit a rendőrség tájékoztatott erről. Azért tájékoztatták, mert Borkai Ádám ügyében ő tett feljelentést. Azért jelentette fel Borkai fiát, mert az évi 12 millió forintot keresett apja egy üzelember barátjának árbevétel nélküli, évek óta veszteséges cégénél. Ez, tekintettel arra, hogy az üzletember barát gyakori kedvezményezettje volt a győri közbeszerzéseknek, Hadházy szerint korrupció gyanúját is felveti.

A rendőrség most arról tájékoztatta, hogy Hadházy feljelentését egyesítik a Borkai-ügyben született többi feljelentéssel. Az ügyben amúgy három hete külön is kereste az ügyészség Hadházyt, akkor arról tájékoztatták, hogy feljelentés-kiegészítést rendeltek el. (Via HVG)