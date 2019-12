Népszava: Titokban tartották a fertőzést a pszichiátriai betegek otthonában

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Múlt nyár óta fertőz egy antibiotikumnak is ellenálló baktérium a bázakerettyei pszichiátriai betegek otthonában, mégsem értesítettek róla senkit, csak most rendeltek el egészségügyi vészhelyzetet, írja a Népszava.

Varga István háziorvos, aki az otthon orvosa is, egy múlt heti közmeghallgatáson beszélt arról a falubelieknek, hogy az állami fenntartású Aranyág otthonban MRSA-fertőzés tört ki. Azt mondta, a fertőzés kisméretű, vöröses, pattanásra, égésre vagy pókcsípésre emlékeztető tünetekkel kezdődik, majd a bőr mélyebb rétegeibe, a szövetekbe és a szervekre is átterjed, és fájdalmas tályogokkal jár. A fertőzések többsége kórházi kezelés, illetve ápolási otthoni ellátás során alakul ki, súlyos esetben akár halálos is lehet.

A lap szerint jelenleg 20-25 gondozott szenved a betegségtől, néhányuk állapota kifejezetten súlyos. A háziorvos elismerte a közmeghallgatáson, hogy tavaly nyáron is találkoztak néhány ilyen esettel, majd januárban rühességgel párosulva ismét felütötte a fejét a fertőzés. Ekkor a kormányhivatal segítségét kérte, fertőtlenítettek, de idén augusztusban újabb tömeges megbetegedésekre lettek figyelmesek. Antibiotikum-kúrával próbálkoztak, de hiába, novemberre még durvább lett a helyzet. Ezért december 2-án egészségügyi vészhelyzetet rendeltek el.

Az orvos azt mondta, az intézmény egyik szintje „el van barikádozva”, oda különítették el a fertőzött betegeket, de a Népszava helyi forrásokra hivatkozva azt írja, a faluban is találkozni fertőzött gondozottakkal.

Egy éven át titokban tartották

Az önkormányzat mostanáig semmilyen hivatalos jelzést nem kapott az esetről, és amikor hónapokkal ezelőtt, a faluban terjedő pletykák alapján mégis rákérdeztek az intézményvezetőnél, azt a választ kapták, hogy

belső ügyről van szó, ami nem érinti a helyieket. A közmeghallgatás után kiderült, hogy az otthon vezetése a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) zalai főigazgatóságát sem értesítette. A lap otthonból származó értesülései szerint a betegség terjedését az is fokozta, hogy fertőzött betegek dolgoztak a konyhán, ruháikat együtt mosták a többivel. Azt írják, a betegség megjelenése óta több dolgozó elhagyta az otthont, néhányuk családtagja is megfertőződött.

Az intézmény ősz elején távozott vezetője nem nyilatkozott. A Népszava információi zerint az SZGYF vizsgálatot indított az ügyben, de hivatalos választ tőlük sem kaptak.