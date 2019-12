Inkább ősz ez, mint tél

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Magyarország várható időjárása 2019. december 13-án, Luca napján. Grafika: OMSZ

Jó reggelt kívánok, a Duna vonalától keletre csapadékos időre ébredhettünk, de a dunántúliak is csak ideig-óráig évezhetik a szárazságot. Esős, őszi napunk lesz ma az évszakhoz mérten kimondottan enyhe idővel.

Délelőtt az ország nyugati részén ebből még nem sokat sejthetnek. Ott ugyan csapadékra akkor még nem kell számítani, melegen öltözni viszont érdemes lesz, mert csak fagypont körüli hőmérsékletekre számíthatnak.

Az ország északkeleti részén közben csapadékos időben 4-5 fok is lehet, a dél-keleti végeken pedig a felhők mögül már a nap is kibukkanhat, és akár 6-7 fokig is felmelegítheti a levegőt.

Délutánra az ország nyugati részein eredhet el az eső, cserébe kicsit enyhülnek a hőmérsékletek, és akár 4-6 fok is lehet. Az ország többi részén pedig kisüthet a nap. Északkeleten marad az 5 fok körüli hőmérséklet, Szeged környékén viszont akár tíz fok is lehet.

A hétvégén a maihoz hasonló időre számíthatunk. Szombaton esőre, vasárnap már inkább napsütésre. A karácsony előtti utolsó hét viszont márciust idézi majd, napközben akár 15 fokig emelkedő hőmérsékletekkel, és alapvetően napos idővel.