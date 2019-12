A heti szokásos helyzetfokozódás migránsfronton

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Bakondi belbiztonsági főtanácsadó, mint ahogy szinte minden héten, ma is bement az M1-be fokozni egy kicsit a migróhelyzetet. Elmondta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével elemző-értékelő munkacsoport alakult, és a migrációs tendenciákkal, annak változó mozgásaival, állampolgársági összetételével foglalkozik.



A munkacsoport a rendvédelmi szervek első számú vezetőiből és más kompetens tagokból áll. Kitért arra, hogy a Vajdaságban, a magyar határ térségében is egyre nehezebb a biztonsági helyzet. Azt is elmondta, hogy pár napja járt Bosznia-Hercegovinában, ahol azt tapasztalta, a bosnyák hatóságok nagyon nehéz helyzetben vannak, és a lakosság is. Bonyolult a helyzet a Balkánon, Bosznia-Hercegovinában különösen – emelte ki Bakondi György. (via MTI)