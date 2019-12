A kormány azzal indokolja a Puskás Aréna éjszakai kivilágítását, hogy az "Budapest méltán híres éjszakai látképének elmaradhatatlan része"

Kirándulók a Kékes csúcsán, december 2-án. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Kékestetőn 19 centiméteres hóvastagságot mértek szombaton. Az országban máshol is van hó, de csak foltokban – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Északon, északkeleten helyenként 0 fok körüli volt a hőmérséklet késő délután. Mindeközben a fővárosban és a Dunántúlon 7 fokot is mértek. Az előrejelzés szerint a következő napokban melegszik az idő. Kedden akár 18 fokot is mérhetnek, többfelé a leghidegebb órákban is plusz 10 fok lesz. (MTI)