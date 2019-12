Orbán folytatja a balkáni hódítást, barátainak kedves cégek viszik tovább a kereskedőházakat

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

2014-es szerb választási kampány idején egy közismert koszovói bűnöző készített magáról egy szelfit, ezt a képet:

Zvonko Veselinović és Andrej Vučić az Invictus Media irodájában. Forrás: BIRN, javno.rs

A kép később nagy port kavart, a férfi mellett ugyanis a szerbiai közélet egyik fontos szereplője látható: a jelenlegi szerb elnök, Aleksandar Vučić öccse.

A fotó egy szerb médiaügynökség, az Invictus Media irodájában készült. Vučić pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) ezt az ügynökséget bízta meg az akkor futó választási kampányuk lebonyolításával. A kampány az SNS választási győzelmével zárult, Vučić pedig azóta is hatalmon van és Orbán Viktor egyik legfontosabb balkáni szövetségesévé vált.

Vučićék választási győzelme után a kampányukat lebonyolító Invictus sem maradt munka nélkül. A szerb állami megrendeléseken kívül a cég ráadásul fontos magyar megbízásokat is kapott: 2016 és 2017 között az Invictus üzemeltette Szerbiában a magyar kereskedőházakat, idén ősszel pedig újabb megbízást nyert el erre a feladatra.

A kereskedőház-hálózat kiépítését 2012-ben kezdte el a magyar kormány azzal a céllal, hogy magyar kis-és középvállalkozások exporttevékenységét segítsék. Ennek érdekében magánvállalatokat bíztak meg azzal, hogy állami forrásokból kereskedőházakat üzemeltessenek külföldön. A rendszer működését azonban súlyos anyagi veszteség és botrányok árnyékolták be.

A kormány tavaly nyáron úgy döntött, hogy jelentősen átalakítja a rendszert, és a korábbi kereskedőházak helyett csak néhány, nagyobb régiókat lefedő exportfejlesztési partneriroda fog működni.

Hiába volt elégedetlen a rendszerrel a kormány, a balkáni régióra kiírt pályázaton november végén újra ugyanazok a jó politikai kapcsolatokkal rendelkező cégek nyertek, amelyek korábban is működtették a kereskedőházakat. Ráadásul a balkáni csoport most több pénzből gazdálkodhat majd: amíg korábban összesen havi 4,2 millió forintot kaptak erre a munkára, most már havi 12,6 millió forintból fogják működtetni az irodákat.

A szerbiai Invictus mellett magyar közpénzhez fog jutni a montenegrói Comp Comerc nevű cég is. A vállalkozás résztulajdonosa és ügyvezetője a montenegrói kormánypárt tisztviselője. A pártot a magyar miniszterelnökkel is jó kapcsolatot ápoló montenegrói elnök vezeti. A nyertes konzorcium tagja az észak-macedóniai Eko Club nevű cég is, amelynek többségi tulajdonosa Magyarország macedóniai tiszteletbeli konzulja.

A közbeszerzéssel kapcsolatban megkerestük a hálózatot felügyelő Külgazdasági és Külügyminisztériumot és a tenderen győztes cégeket is, de egyik helyről sem kaptunk választ a kérdéseinkre.

Régi-új kereskedőházak

A tenderen nyertes cégek már évek óta jelen vannak a balkáni piacon. Még a régi kereskedőházas rendszerben kaptak megbízást arra, hogy egyes balkáni országokban létrehozzák, majd üzemeltessék a magyar kereskedőházakat: az Invictus Szerbiában (havi 1,7 millió forintért), a Comp Comerc Montenegróban (havi 1 millió forintért), az Eko Club pedig Macedóniában (havi 1,4 millió forintért).

A cégek Belgrádban, Újvidéken, Szabadkán, Podgoricában és Szkopjéban nyitottak magyar kereskedőházakat. Ezeknek többek közt az volt a feladatuk, hogy kapcsolatot tartsanak külképviseletekkel, szakdiplomatákkal, figyeljék a helyi állami pályázatokat, és hogy a kereskedőház kereskedelmi vezetője részt vegyen helyi „gazdasági konferenciákon, bilaterális találkozókon és üzletember találkozókon”. A kereskedőházaknak havonta jelentést kellett készíteniük, hogy pontosan milyen munkát végeztek el. (Ezek azonban nem nyilvánosak, korábban arról tájékoztatott minket a kereskedőházakért felelős állami vállalat, hogy csak költségtérítés ellenében adná ki a jelentéseket.)

A november 29-én megjelent közbeszerzési hirdetmény szerint ugyanezek a cégek lesznek a magyar állam partnerei a kereskedőházak átalakítása után is, mostantól összesen havi 12,6 millió forintért.

Állami kapcsolatok

A három cégben közös, hogy jó politikai kapcsolatokkal rendelkeznek. A 2012-ben alapított szerbiai Invictus 50 százalékos tulajdonosa évekig Ognjen Oliverić üzletember volt, aki jelenleg is egy szerb állami fegyvergyártó cég leányvállalatának az igazgatója. Oliverić a Crvena zvezda (Vörös Csillag) nevű belgrádi kosárlabdacsapat elnökségének is tagja volt 2014-ben – ugyanakkor, amikor Vučić öccse is a csapat elnökségi tagja volt.

Oliverić 2018 októberben kiszállt a cégből, amelynek ekkor a kizárólagos tulajdonosa a korábbi ügyvezető, Nemanja Milutinović lett. Milutinović korábban a magyar kereskedőház belgrádi irodavezetője volt, idén júliusban pedig Magyarország belgrádi tiszteletbeli konzuljának is kinevezték.

Az Invictus a szerb Korrupcióellenes Ügynökség szerint úgy kapott 7,3 millió dinárt, (20,6 millió forintot) az SNS-től, hogy azt a párt – a szabályokat megszegve – nem tüntette fel a beszámolóiban. Az Invictus az elmúlt években több szerb állami megbízást is kapott, például a szerb postától, a Szerb Telekomtól és az Állami Szerencsejátékoktól, emellett a cég készítette Belgrád város honlapját is.

Orbán Viktor és Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az észak-macedóniai partnerirodát működtető Eko Club szintén jól szerepel helyi közbeszerzéseken. Az elmúlt tíz évben háromszáz állami tendert nyert meg Észak-Macedóniában, többek között abban az időszakban is, amikor Orbán Viktor szövetségese, később Magyarországon menekültstátuszt kapó Nikola Gruevski volt a miniszterelnök. Az Eko Club honlapja szerint az 1990 óta működő cég különböző kommunális szolgáltatásokat nyújt, a referenciái között szerepel a szemétszállítás, a csatornatisztítás, a kórházi hulladék kezelése, a mobil WC-k tisztítása és a közvilágítás karbantartása is.



A cég többségi tulajdonosa Saso Janakievski, aki 2012 óta a macedóniai Bitolába akkreditált tiszteletbeli konzulja Magyarországnak, később pedig a szkopjei kereskedőház irodavezetője lett. Janakievski egy ma már nem elérhető kereskedőházas pr-videón is szerepelt, Orbán Viktor portréjával a háttérben.

A montenegrói nyertes közvetlen politikai kötődéssel rendelkezik: a Comp Comerc vezérigazgatója és kisebbségi tulajdonosa, Ranko Jovović a helyi kormánypárt, a Szocialisták Demokratikus Pártjának a tisztviselője. Ezt a pártot Orbán Viktor régi szövetségese, Milo Djukanović vezeti, aki hosszú évek óta van hatalmon az országban.



A Comp Comerc kisebb összegben, de szintén kapott állami megrendeléseket. A montenegrói ellenzék azonban felvetette, hogy Jovović törvényt sértett azzal, hogy 2016-ban 1000 euró (330 ezer forint) támogatást nyújtott a kormánypártnak, miközben ebben az időszakban és ezt követően is kapott állami megrendeléseket. A montenegrói törvények szerint ugyanis nem nyújthat politikai pártnak támogatást az, aki állami megrendelést végez. A tilalom nemcsak a szerződés időtartamára, hanem az azt megelőző és az azt követő két évre is vonatkozik.

Tényezők legyünk a Balkánon

A magyar kormány november elején azt is bejelentette, hogy elindult egy 2,85 milliárd forintos program, amely a magyar vállalkozások nyugat-balkáni beruházásait hivatott segíteni. Ennek keretében a magyar cégek vissza nem térítendő támogatásokra pályázhatnak a Szerbiában, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában megvalósuló beruházásokhoz.

A gazdasági kapcsolatok fejlesztése mellett az elmúlt években magyar kormány politikailag is egyre aktívabb lett a Balkánon. Orbán Viktor főként azokkal a nyugat-balkáni politikusokkal épített ki szorosabb kapcsolatot, akik hozzá hasonlóan populista, bevándorlás-ellenes politikát képviselnek. Egy kormányközeli forrás szerint Orbán célja ezzel, hogy „Magyarország tényező legyen a Balkánon”, az uniós csatlakozásra váró országok vezetői pedig ne csak Bécset, Berlint és Párizst keressék fel, hanem az egyeztetéseik során Budapest is megkerülhetetlen legyen. A forrás szerint a kormány számára ezért is volt fontos, hogy az új Európai Bizottságban Magyarország kapja meg a bővítési portfóliót.

A kereskedőházi rendszer nem csak a Balkánon működik tovább. A Direkt36 írt róla korábban, hogy a Törökországot, Görögországot és Ciprust lefedő irodákat továbbra is Orbán török barátjának, Adnan Polatnak a cége üzemelteti. Polaték megbízási díját - a hálózatot üzemeltető állami cég honlapja szerint - novemberben havi 70 millióról 76,93 millióra növelték.

Kínában pedig egy ellenzéki parlamenti képviselő, a DK-s Oláh Lajos ismerőse kapott állami megbízást.

A cikkben található magyar cégadatok az Optenből származnak.