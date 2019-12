Halálra ítélték Pervez Muszaraf volt pakisztáni elnököt

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Egy árulási ügyben bűnösnek találta és halálbüntetésre ítélte egy iszlamabadi bíróság Pakisztán egykori elnökét és a hadsereg korábbi vezérkari főnökét, Pervez Muszarafot.

Ez az első alkalom, hogy Pakisztánban halálra ítélnek egy korábbi főparancsnokot, de a döntés ellen még lehet fellebbezni, írja a Gulfnews.

Pervez Musharraf 2013. április 15-én, újra Pakisztánban. A volt elnököt egy nappal később zárták ki a választásból. REUTERS/Mian Khursheed

Muszaraf 1999-ben került hatalomra egy katonai puccsal, először miniszterelnök lett, majd 2001-ben az államfői feladatokat is átvette. Muszaraf - miután elnöksége során kétszer is felfüggesztette az alkotmányt, veszélybe sodorta a választások tisztaságát, és több ellenzéki politikust is letartóztattatott - 2008-ban, egy választási vereség következtében mondott le.

Muszaraf 2014 óta Dubajban és Londonban él, és bár a bíróság többször elrendelte, nem tért haza Pakisztánba. (Gulfnews)