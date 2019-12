Barlangfürdő, luxusreggeli, vagy szabadulószoba?

Ez csak néhány szolgáltatás azok közül, amiket SZÉP-kártyával vehetünk igénybe. Gyakran a kártyabirtokosok sem tudják, hogy mi mindenre költhetnék el a béren kívüli juttatásukat; nekik adnánk néhány tippet.

DE KEZDJÜK AZ ELEJÉN, MI AZ A SZÉP-KÁRTYA?

A SZÉP-kártya sok szempontból ugyanúgy működik, mint bármelyik bankkártya. Fizethetünk vele az elfogadóhelyek banki terminálján, vagy az interneten is. A legfontosabb különbség az, hogy a SZÉP-kártyán lévő összeg nem szabad felhasználású, abból csak jogszabályban meghatározott, a belföldi turizmussal, vendéglátással, és egyéb aktív, tartalmas szabadidő-eltöltéssel kapcsolatos szolgáltatásokat lehet megvásárolni.

A SZÉP-kártya népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az egyik legnagyobb SZÉP-kártya-kibocsátó, az OTP Pénztárszolgáltató friss adatai. Elmondásuk szerint 2019 november végéig 137 milliárd forintot költöttek az OTP SZÉP kártyások, ami 76%-kal magasabb összeg, mint tavaly ugyanekkor. A kártyabirtokosok száma is ugrásszerűen növekedett: idén eddig több mint 300 ezren csatlakoztak az OTP SZÉP kártyások közösségéhez.

HOL LEHET VELE FIZETNI?

Kevesen tudják, hogy a SZÉP-kártya mennyi mindenre használható. Az jól ismert tény, hogy belföldi éttermekben és szállodákban elfogadják, de azt kevesebben tudják, hogy a kártya felhasználási területe jóval sokrétűbb. Az OTP Pénztárszolgáltatónak több mint 33 ezer elfogadóhelye van Magyarországon, így az OTP-s kártyánkkal például a következő helyeken fizethetünk:

• Megszállhatunk bármilyen kategóriájú belföldi szálláshelyen: hotelekben, panziókban, kempingekben, falusi szálláshelyeken, apartmanokban.

• Fizethetünk SZÉP-kártyával éttermekben és munkahelyi étkezdékben.

• Vehetünk vele színház-, múzeum-, koncert- és mozijegyet.

• Elfogadják a wellness- és sportközpontokban, élményparkokban és állatkertekben.

• Fedezhetjük az uszodabérlet, a síelés, vagy a lovaglás költségeit.



• Kifizethetünk vele egy jó masszázst.

• Sőt, még kerékpárt is kölcsönözhetünk vele.

A lista távolról sem teljes, de már ennyiből kiderül, hogy ha például az év végi hajtást nem egy belvárosi buliban szeretnénk kitombolni, hanem vidéken, nyugalomban pihennénk, a SZÉP-kártyával fizethetünk a szálláshelyért, illetve majdnem az összes kapcsolódó költést is ráterhelhetjük a termálfürdő belépőtől a síbérleten át az éttermi vacsoráig.

MIK AZOK A ZSEBEK?

Az úgynevezett „zsebek” a SZÉP-kártya különböző rendeltetésű alszámlái. A SZÉP-kártyának három alszámlája van: szálláshely, vendéglátás, szabadidő. Az SZJA törvény megmondja, hogy a munkáltató melyik zsebre mekkora összeget utalhat évente kedvezményes adózással. A zsebekre több juttatás is utalható, csak a keretösszeg felett már másképp adózik. Azt, hogy melyik zsebről milyen szolgáltatásokat lehet megvenni, egy kormányrendelet tartalmazza. Főszabályként a zsebek között nincs átjárási lehetőség, de ez nem vonatkozik a szálláshely-szolgáltatásra és a fürdő belépőre, ezekért mindhárom zsebből lehet fizetni.

Első zseb: szálláshely (éves kedvezményes adózású keret: 225 ezer forint). Ebből szálláshelyen, valamint gyógyfürdőkben és strandokon lehet fizetni, illetve egy speciális turisztikai szolgáltatásért, a belföldi utazási csomagért (utazásszervező által szervezett belföldi utazásért).

Második zseb: vendéglátás (éves kedvezményes adózású keret: 150 ezer forint). Alapvetően a melegkonyhás étkezést terhelhetjük erre a számlára – például egy étteremben elköltött családi vacsorát, vagy a munkahelyi ebédet. Erről az alszámláról is fizethetünk szálláshelyen és fürdőben.

Harmadik zseb: szabadidő (éves kedvezményes adózású keret: 75 ezer forint). Ez az alszámla nyújta a legsokrétűbb szolgáltatást: szinte minden olyan szolgáltatást fizethetünk erről, ami egy üdülés alatt felmerülhet. Vehetünk vele balatoni hajójegyet, fizethetjük a lovardai lovaglást, mehetünk vele kalandparkba vagy állatkertbe, de színház-, múzeum-, fesztivál- és koncertjegy vásárlására is alkalmas. Ha egy hosszú hétvégét tervezünk egy belföldi szálláshelyen, gyakorlatilag minden költésünket ebből a zsebből finanszírozhatjuk.

A SZÉP-kártya birtoklásának szabályain idén annyit változtattak, hogy januártól már nem a munkáltató köt szerződést a kibocsátóval és rendeli meg a munkavállalóinak a kártyát, hanem közvetlenül a munkavállalónak kell szerződni. Ezt az OTP esetében bármelyik bankfiókban pár perc alatt meg lehet tenni.

OKÉ, VAN KÁRTYÁM, MIRE KÖLTSEM AZ EGYENLEGEMET?

Az elmondottak alapján talán elég jól belőhető, hogy egy SZÉP-kártyával milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe az elfogadóhelyeken. De adnánk néhány tippet, hogy konkrét példákkal segítsük a képbe kerülést:

1) Együnk egy hétvégi luxusreggelit a Kempinski Hotelben.

Az a la carte rendszerben kínált csúcskategóriás villásreggelit egész hétvégén, fél tíztől délután kettőig ehetjük a hotelben. Hétféle buggyantott tojás, hatféle osztriga, borjúbécsi steak, tojásos ételek, gofri és palacsinta – ilyen fogásokból elég könnyű jóllakni. Ráadásul exkluzív környezetben tömhetjük a hasunkat, amit tényleg nem mindennap tehetünk meg.

2) Korcsolyázzunk egy jót a Városligeti Műjégpályán.

A városligeti Olof Palme sétány és a Vajdahunyad vára közötti jégpályán már a 19. század végén is korcsolyaversenyeket rendeztek. Ma sincs ez másként, csak ma már 12 ezer négyzetméteren róhatjuk a köröket a jégen. A budapesti téli tömegsportok között ez az egyik legvonzóbb attrakció.

3) Barlangfürdőzzünk Miskolctapolcán.

Kevés szállás- és üdülőhely mondhatja el magáról, hogy egész évben remek szórakozást nyújt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, de a Miskolctapolca Barlangfürdő ilyen. A nyári kültéri medencék ilyenkor ugyan nem elérhetők, de a barlangi járatokban fekvő medencék az év minden hónapjában látogathatók. A fürdőben ráadásul wellness-szolgáltatások és gyógyászati részlegek várják a felfrissülésre vágyókat.

4) Látogassunk el egy szabadulószobába.

Több budapesti szabadulószoba is azzal hirdeti magát, hogy elfogadják az OTP SZÉP kártyát. Bár magát a kártyát csak a kártyabirtokos használhatja – aki a fizetéskor az aláírásával hitelesíti, hogy valóban ő vette igénybe a szolgáltatást –, azt minden további nélkül megteheti, hogy meghívja a baráti társaságát, és együtt próbáljanak kijutni a szobából.

5) Nézegessünk régi repülőgépeket az Aeroparkban.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminálja mellett fekvő Aeroparkban kiállított régi repülőgépek nagyjából lefedik a magyar repüléstörténet elmúlt hat évtizedét. Kisgyerekes családoknak is ideális program, mivel iskolai szünetekben is folyamatosan üzemel, az érdeklődők ráadásul egy szimulátorra is befizethetnek.