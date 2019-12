Gary Larson visszatér

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A hét egyik legfontosabb kulturális híre volt, hogy elindult végre Gary Larson saját honlapja. Larson volt az alkotója a Far Side néven futó, egyetlen kockából álló, gyakran egymással kommunikáló állatokat, űrlényeket vagy fura helyzetbe keveredő embereket bemutató képregénysorozatnak, mely világszerte több ezer újságban tűnt fel éveken át. Itthon is megjelent a sorozata, még a Kretén magazinban, Krónikák a túlvidékről címmel.

Larson 15 éven át ontotta magából a rajzokat, ám 1995 legelején visszavonult, és azóta nem adott ki új művet. Rajzainak összkiadásaiból számos album is megjelent, ezek több millió példányban keltek el.

Larson kiadója már idén szeptemberben bejelentette, hogy a rajzoló egyes művei hamarosan felbukkanhatnak végre hivatalosan is az interneten (eddig ugyanis csak változó minőségű fénymásolt és befotózott verziók terjedtek sokfelé). A héten pedig elindult a TheFarSide.com, ahova a kiadó elmondása szerint régi rajzok mellett vázlatok, munkajegyzetek is felkerülhetnek, illetve akár új alkotások is, akár már jövőre.

A kiadó szóvivője elmondta, hogy ők se pontosan tudják, mire számíthatnak Larsontól, akinek 1980 és 1995 között 1900 napilapban jelentek meg rajzai rendszeresen. Az idén 69 éves rajzoló 1995-ben azzal indokolta visszavonulását, hogy elfáradt, és félt, hogyha még éveken át folytatná, annak a munkája minősége látná kárát.

Korábban hevesen tiltakozott az ellen, hogy művei az online térbe kerüljenek fel, de mint honlapján írta, ma már a netes biztonsági és a grafikai lehetőségek is jobbak, és az ő gondolatai is változtak az internettel kapcsolatban.