Szexbotrány dagad Gréczy Zsolt körül

Gréczy Zsolt, a DK országgyűlési politikusának meztelen képeinek sorát küldték el névtelen emailcímről több magyar szerkesztőségnek az utóbbi napokban. Kifejezetten explicit képek is vannak közöttük a képviselő nemi szervéről. A levél írója szerint Gréczy megismerkedésük után ilyen képeket küldözgetett neki, amit egyértelműen zaklatásként élt meg. „Egyből visszautasítottam, és kértem, hogy hagyja abba” - olvasható a levélben.

Miután hétfőn a képek első köre megjelent, Gréczy Zsolt az Indexnek arról beszélt, „aljas rágalom, szemenszedett hazugság minden állítás”, és ezt be is fogja bizonyítani, büntetőfeljelentést tesz. „Egy képviselőnek is lehet magánélete” - mondta a Hír TV-nek a DK szóvivője, Barkóczi Balázs, aki szerint szerencsétlen, hogy ilyen képek kerülnek nyilvánosságra, de egyelőre nem látnak arra utaló jelet, hogy zaklatás is történt volna. A DK-nál tehát nem tagadják, hogy a képek valódiak, szerintük ugyanakkor nem küldözgette a képviselő zaklatási céllal ezeket.

Kedden Gréczy a Pirkadat című műsor vendége volt.

„Az ember nem boldog egy ilyen helyzetben, de akár megtiszteltetésnek is nevezhetné, hogy ő lett a Fidesz boszorkánykonyhájának célpontja” - mondta a műsorban. Utóbbival arra utal, hogy a képeket először a Vadhajtások kormánypárti blog közölte le, és innen terjedt el.

„A Gréczy Zsoltról készült obszcén fotókkal a fő probléma, hogy a képviselő ezeket állítólag fiatal nőknek küldözgette” - értékelte az ügyet L. Simon László, az országgyűlés kulturális bizottságának fideszes alelnöke a Hír tévében hétfőn, szerinte Gréczynek az ügyet mindenképp tisztáznia kell.