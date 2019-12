Most ingyen meg lehet nézni 66 klasszikus magyar filmet

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Mától január 5-ig újra a Filmalap megint ingyenesen elérhetővé tett filmeket, pontosan 66-ot, játék- és dokumentumfilmeket, rövidfilmeket és animációkat. Itt a teljes lista.

„Az ajándékfilmek segítségével filmtörténeti utazást tehetünk az első Magyarországon forgatott filmfelvételektől (budapesti Lumière felvételek 1896-ból) a némafilmeken és háború előtti vígjátékokon át a hetvenes évek Balázs Béla Stúdióban készült avantgárd kísérleti filmjeiig. A válogatásból a nyolcvanas évek emlékezetes sikerei (Dögkeselyű, Egészséges erotika) és a kilencvenes évek kultfilmjei (Roncsfilm, Sose halunk meg) sem maradtak ki” – írja a Filmalap.

Az utolsó magyar király, IV. Károly 1916-os koronázásáról szóló film kritikai kiadása is felkerült, ami a Filmarchívum és Nemzeti Múzeum együttműködésében készült. A több mint egyórás film a szereplők részletes beazonosításával, magyarázatokkal, kronológiai sorrendbe helyezve mutatja be az eseményeket. Valószínűleg a felvétel alkotói között volt a Casablancával világhírűvé vált Kertész Mihály/Michael Curtiz, aki egy pillanatra meg is jelenik a filmen.

Keleti Márton Mágnás Miska, Csodacsatár vagy Gertler Viktor Állami áruház című filmjei is megnézhetők. Látható Mészáros Márta női portréja, az Örökbefogadás, ami 1975-ben Berlinben megkapta a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjat, ahova idén februárban 4K felbontásban, teljeskörűen restaurálva tért vissza, majd nagy sikert aratott szerte a világban, a Berlinálétól a New York-i Modern Művészetek Múzeumáig. Frissen restaurált változatban nézhető meg többek között Szabó István pályanyitó, személyes hangú filmje, az Álmodozások kora, Koltai Róbert nagysikerű vígjátéka, a Sose halunk meg, vagy Magyar Dezső betiltott filmje, a Büntetőexpedíció. A betiltott filmek közé Várkonyi Zoltán Keserű igazság című filmje is bekerült.

A programban szerepelnek animációs filmek minden korosztálynak (Daliás idők, János vitéz, Lúdas Matyi), ifjúsági filmek (Égigérő fű) és természetfilmek is (Noé bárkái). A filmek egy része angol felirattal és akadálymentesítve is megtekinthető.