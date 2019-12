Kentucky volt kormányzója kegyelmet adott egy 9 éves gyerek megerőszakolójának

Kentucky volt kormányzója, a republikánus Matt Bevin – akit egy ciklus után novemberben szoros versenyben győzött le a demokrata kihívója – a hivatalban töltött utolsó heteiben több erőszakos bűnelkövetőnek is kegyelmet adott, mondván, hisz a második esélyben. Bevinről kiderült, hogy több támogatójának a hozzátartozóit is kegyelemben részesítette. Összesen 428 kegyelmet adott, köztük voltak gyilkosságért és szexuális bűncselekményekért többszörösen elítélt emberek is.

De az egyik különösen ellentmondásos döntéséről mást mondott: szabadon engedett egy férfit, akit azért ítéltek el, mert megerőszakolt egy 9 éves kislányt, Bevin ugyanis úgy véli, hogy az erőszak nem történt meg, a gyerek szűzhártyája ugyanis sértetlen maradt. „Nulla bizonyíték volt” – mondta Bevin egy rádióműsorban.

Matt Bevin Fotó: Mandel Ngan/AFP

A 41 éves Micah Schoettle-t 2018-ban 23 év börtönre ítélték nemi erőszakért és egyéb szexuális bűncselekményekért. Csakhogy december 9-én, az utolsó munkanapján Bevin kegyelmet adott neki, így Schoettle 19 hónap után elhagyhatja a börtönt, és szexuális bűnözőként sem lesz regisztrálva. Az áldozat anyja azt mondta, a gyerekét két éven át többször megerőszakolta a rokona, a gyerek ezután 3 évet töltött terápián. Most, hogy az elkövető szabadul, azon gondolkodnak, hogy másik államba költöznek.

Szakértők szerint a megerőszakolt gyerekek többségén nincs fizikai sérülés, George Nichols, aki 20 évig volt Kentucky főorvosa, azt mondta, Bevin „láthatóan nem ismeri az orvostudományt és az anatómiát”. (Washington Post)