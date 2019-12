Hatalmas tűzvész Valparaisóban, legalább százhúsz ház leégett

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Lángol a domboldal Valparaisóban, legalább 120 ház megsemmisült a szenteste kezdődött tűzvészben. Fotó: RAUL ZAMORA/AFP

Legalább 120 ház semmisült meg abban a gyorsan terjedő tűzben, amely szenteste tombolt a chilei Valparaisóban. A tűz két szegénynegyedben, Rocuantban és a San Roque dombokon terjedt. Jorge Sharp, a város polgármestere szerint gyújtogatás okozta a tűzvészt.

Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

A déli féltekén nyár van, így a hőség, illetve az erős szelek is kedveztek a tűz terjedésének, ami miatt százak kényszerültek elhagyni otthonukat karácsony előestéjén. Két iskolát is szükségszállássá alakítottak a városban, ahol a tűzvész miatt jelenleg 90 ezer fogyasztó maradt áram nélkül.

Sharp szükségállapotot hirdetett a városban. A tüzet szerinte "nyilvánvalóan" gyújtogatók okozták, ez ügyben már a helyi ügyészség is vizsgálódik. Jelentésük szerint a szemtanúk beszámolói szerint a tűz keletkezése előtt autókat láttak a környéken, a közösségi médiában egy ilyen autóról felvétel is terjed:

A kormány egyik, a helyszínre látogató tagja, Antonia Walker agrárminiszter elismerte, hogy a tűzoltóknak nehézségeik vannak a tűz megfékezésével. A tűz a szegénynegyedekről a környező dombokra is átterjedt, már vagy 120 hektáron lángol. Megszólalt az ország elnöke, Sebastián Piñera is, azt mondta, hogy "mélységesen sajnáljuk, hogy ez a tűz annyi család életét tette tönkre Valparaisóban, különösen, hogy ez szenteste történt". (Via BBC)