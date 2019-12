Tovább hasadt az ellenzéki koalíció a XIII. kerületben

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Nem sikerült elsimítania ellentétét az MSZP-nek és a Momentumnak a 13. kerületben, ahol március 1-én időközi választást tartanak a momentumos Kerpel-Fornius Gábor megüresedett képviselői helyéért. Kerpel-Fornius azután mondott le mandátumáról, hogy főpolgármester-helyettessé nevezték ki.

Kerpel-Forinius saját elmondása szerint ekkor a 13. kerületi MSZP erős nyomás alá helyezte, hogy adja át nekik a jelölés jogát, amibe ő akkor belement, de a Momentum elnöksége felülbírálta a döntését. Kerpel-Fornius amúgy egyetértett ezzel, még ha őt kellemetlen helyzetbe is hozták.

Az MSZP felháborodottan reagált arra, hogy Kerpel-Fornius ezután be is mutatta a Momentum jelöltjét a kerületben, ahol az EP-választásokon a Momentum 21,37%-ot, míg az MSZP csupán 13,54%-ot szerzett, és ahol ennek ellenére is az MSZP állíthatott 13 egyéni jelöltet az ellenzéki szövetség részeként az önkormányzati választáson.

Mostanra odáig fajult a helyzet, hogy hétfő óta már hivatalosan is két ellenzéki jelölt van az egy képviselői helyre, mert a szocialisták is bemutatták jelöltjüket, Vajó Viktóriát.