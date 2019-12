Augusztusban egy magyar erdőben találtak egy gumicukor méretű, véres, vak, rózsaszín, haldokló kis lényt, karácsonyra ez lett belőle

Remek karácsonyi történetet osztott meg velünk a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont, a főszerepben Izékével, a sztori kezdetén egy erdőben, az avaron haldokolva heverő, földimogyoró/gumicukor/ujjbegy méretű, az embriókoron alig túllevő, csupasz kis állattal, akiről ekkor még azt sem tudták, hogy milyen fajhoz tartozik.

A sztoriban főszerepet játszó házaspár egy augusztusi napon egy kávézó teraszán éppen kifújta magát. Hogy mibe fáradtak bele?

Természetesen ebben a szent pillanatban jött a telefonos üzenet egy ismerőstől, hogy újszülött mókust talált az erdőben és tanácsot kérne a felneveléséhez.

Az alany konkrétan így nézett ki:

Hősnőnk egyfelől gyakorló állatmentő, másrészt kíméletlenül őszinte ember, ezért gyorsan visszaírt a dolog négy legfontosabb buktatójáról:

A vége persze az lett, hogy a kis vakarcs náluk landolt. Hiszen egy abszolúte civil ember hogy is tudna megküzdeni ilyen problémákkal:



A gyakorlat mellett persze az sem ártott, hogy néha az Izékének elnevezett apró lény is besegített:



Ezután az is kiderült, hogy nagynéha az internet is jó valamire a funkciótlan beszólogatáson kívül:



Na jó, azt persze igazából mindenki csak tippelgetni tudta, hogy milyen fajba tartozik a kölyök, de mégis jól esett, hogy innentől ezreket érdekelt Izéke sorsa. Pedig nem volt könnyű menet ezután sem:



“Tettük a dolgunkat. Óráról órára, grammról grammra küzdötte be magát ez a kis élőlény a világunkba és a szívünkbe. Nem csak szerettem,de tiszteltem is ezért a küzdelemért. Nekünk csak pár hét virrasztás, de Ő mindenét rátette erre az egy lehetőségre és úgy küzdött, mint egy oroszlán.”

Mármint ilyen méretű oroszlán:

Most lehet tippelni, csalni nem ér: milyen állat Izéke? Mókus? Menyét? Pele? Patkány? Erdei egér? Pocok? Cickány? Valami más?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Itt van még egy kép segítségnek:

A megoldás:



Ezzel el is értünk a jelenidőbe:



“Ma is rém büszke vagyok. Most is, ezekben a percekben is, mikor hallom, hogy mennyire döngeti a helyén a faágakat, amin rohangál fel és alá, mert bizony Izéke, a mai napig is a családom illusztris tagja.”