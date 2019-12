Kivágták Donald Trumpot a Reszkessetek, betörők 2-ből Kanadában

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Magyarázkodásra kényszerült a kanadai közszolgálati csatorna, a CBC, amiért a Kanadában a csatornán sugárzott Reszkessetek, betörők 2-ben nem szerepel Donald Trump, aki annak idején, mint New York-i ingatlanmogul kapott cameo szerepett a népszerű karácsonyi vígjáték folytatásában.

Macaulay Culkin és Donald Trump 1992-ben.

A kétórás filmből 8 percet a reklámblokkok elhelyezése miatt vágtunk ki, közölte a CBC szóvivője, Chuck Thompson, aki rámutatott, a filmet még 2014-ben kurtították meg, tehát még azelőtt, hogy Donald Trump 2016-ben elnök lett volna.

A filmet a CBC decemberben újra műsorára tűzte, a rajongokónak - köztük természetesen az azóta az Egyesült Államok elnökévé lett Trumpnak - viszont feltűnt, hogy hiányzik belőle a magas szőke férfi (Donald Trump), aki útbaigazítást ad Kevinnek (Macaulay Culkin). Trump a Plaza Hotel tulajdonosaként szerepelhetett a filmben.

„Így a film már nem is a régi (csak viccelek!)” - írta ki Trump a Twitterére csütörtökön, de hogy lehet némi politikai éle is a dolognak, az fiának korábbi posztjából derült ki: „Szánalmas: a kanadai CBC magyarázkodhat, miután Trump jelenete eltűnt a Reszkessetek, betörők 2-ből!”

A liberális kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau és a jobboldali populista Donald Trump között évek óta tart a nyilatkozatháború, Trump egy másik posztjában meg is jegyezte, biztosan azért tűnt el a jelenet, mert „Justin T nem annyira bír engem, mióta ki akarom fizettetnni vele a NATO költségeit”

Donald Trump az egyik legnagyobb rajongója a filmnek: legutóbb a tengeren túlon harcoló amerikai katonáknak intézett karácsony esti beszédében érintette a témát, és emlékeztetett rá, hogy mekkorát szólt ez a film 1992-ben. Azóta is, minden gyerek megjegyzi, hogy látta őt a moziban, osztotta meg élményeit saját filmszerepéről az elnök.

A 80-as, 90-es években is már ismert Trump hasonló cameo szerepet kapott a Zoolander című és a Szellemképtelenség (Ghosts Can't Do It) filmekben, illetve az ő ingatlanmágnás karaktere ihlette a Szörnyecskék 2. főgonoszát. (BBC)