Rendszeresen zaklatják a látogatók Disneyland jelmezbe bújt alkalmazottait

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Mickey és Mini egér, illetve Donald kacsa jelmezeit viselték azok a munkavállalók, akiket állításuk szerint turisták zaklattak a floridai Disney Worldben. December elején három egymástól független esettel fordultak a rendőrséghez, míg novemberben egy 51 éves férfit vettek őrizetbe ugyanott, miután fogdosta egy Disney-hercegnő melleit.

A Mickey egérnek öltözött 36 éves nő azután tett panaszt, hogy december 4-én egy hölgy ötször megcsapta a kosztümfejét, amitől az leesett, neki pedig meghúzódott a nyaka, kórházba is kellett mennie. Az állítólagos agresszor családja az egészből nem érzékelt semmit, nem tartották durvának az ütlegelést, azt mondták, a nagymama csak meg akarta mutatni a kétéves unokájának, hogy nem kell félni Mickey egértől.

Ugyanezen a napon egy Mini egérnek öltözött kollégája is bajba került. A szintén 36 éves nő arra lett figyelmes, hogy miután egy házaspárral fotózkodott, a férfi háromszor is megfogta a mellét. A 61 éves úr másnap is megengedhetetlen módon viselkedett a Disneyland egyik alkalmazottjával, és bár ez utóbbi esetről nem tudunk többet, mindenesetre kitiltották a cég minden vidámparkjából.

Két nappal korábban egy hatvanas éveiben járó hölgy megkérdezte, megcsókolhatja-e Donald kacsát.

A jelmezben álló 18 éves lány belement, de aztán gyorsan menekülőre fogta, amikor a látogató markolászni kezdte a teste különféle pontjain. Amikor elindult segítséget kérni, a hölgy eszeveszetten követte, és a kosztümjébe is benyúlt.

Fotó: Eurasia Press/Photononstop

Végül a megtámadott lány elállt a további eljárástól, mert arra gyanakodott, hogy a támadójának pszichiátriai problémái lehetnek. De az ezzel szinte egyidőben történt másik két esetben sem tettek büntetőfeljelentést az alkalmazottak.

A Disney szóvivője az AP hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy mindent megtesznek munkavállalóik biztonsága érdekében, és bátorítják őket, hogy jelentsék a kellemetlen helyzeteket. Ezen felül a rendvédelmi szervek is készenlétben és rendelkezésre állnak a vidámparkban, ha szükség lenne rájuk.

A Disneylandben dolgozók nemrég az alacsony fizetéseik miatti tüntetéseikkel kerültek be a lapokba, tavaly maga Bernie Sanders is külön írásban emelte őket az egyenlőtlenségek szimbólumává.