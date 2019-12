Két autó ütközött a négyes-hatossal a Margit körúton, jó nagy dugó várható

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok





Két személyautó karambolozott egy négyes-hatos Combino villamossal a Margit körúton, a Széna tér közelében, a Kisrókus utca torkolatának magasságában. A balesetről olvasónk, Krisztina küldött két remek hírfotót.



Bár az eset pontos körülményeiről egyelőre nem tudni semmit, valószínűnek tűnik, hogy legalább az egyik autó a Kisrókus utcából nagy ívben balra kikanyarodva csattanhatott össze a villamossal. Ez ugyanis a környék egyik klasszikus káoszkereszteződése. A körúton a Széll Kálmán tér felé tartó autók ugyanis szinte minden egyes lámpaváltáskor behajtanak a Kisrókus szája elé, akkor is, ha teljesen nyilvánvalóan be fognak ragadni oda. Az utcából a körútra balra kanyarodók ilyenkor a keresztben álló kocsik között szlalomozva és persze értelmetlenül dudálva próbálnak átjutni, gyakran azután is, hogy már újra elindult a keresztirányú forgalom.