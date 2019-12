Le szabad-e aszfaltozni egy utat a nemzeti parkban, hogy többféle ember tudjon odamenni kirándulni?

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Az Északnyugat-Angliában, Cumbria megyében található Lake District Nemzeti Parkot felügyelő hivatal arra jutott, hogy változásokra van szükség, mivel a rendkívüli szépségéről ismert területen jelenleg érvényes szabályok és terepviszonyok sok emberrel szemben túlságosan kirekesztőek, írja a Sky News.

A korábbi, hasonló tartalmú felszólítást heves ellenkezés fogadta a természetvédők részéről. Közben a hivatallal szemben indult egy bírósági felülvizsgálat is, amiért nem voltak hajlandóak kitiltani az összkerékhajtású járműveket egyes útjaikról, illetve Keswick városi tanácsa is indított egy eljárást, mivel a nemzeti parkban az egyik erdei út leaszfaltozását tervezik.

Fotó: Ben Pipe/robertharding

A nemzeti parkot felügyelő szervezet régóta posztján lévő vezetője, Richard Leafe szerint viszont ezekre a lépésekre szükség van, és ha továbbra is közpénzből akarják fenntartani a parkot, akkor apró lépésekkel, de muszáj alkalmazkodniuk. Mint fogalmazott, arra van szükség, hogy a park mindenki számára hozzáférhető legyen, ne pedig csak egyetlen társadalmi csoport számára. A Lake District területén készült felmérések szerint a nemzeti parkot elsősorban korosodó, jó kondiban lévő fehér állampolgárok látogatják.

Természetvédők ugyanakkor azzal vádolták meg a parkot felügyelő hivatalt, hogy intézkedéseik támadást jelentenek a hely szépsége és nyugalma ellen. Adománygyűjtést is indítottak, és több mint 30 ezer fontot gyűjtöttek össze, mely összeget felhasználva a bíróság előtt szeretnék elérni, hogy a park tiltsa ki az összkerékhajtású járműveket és motorokat a park területéről.

Közben pedig Keswick város tanácsa támadta meg azt a 8 millió fontos fejlesztési tervet, aminek része lenne egy Keswick és Threlkeld városát összekötő aszfaltozott út is. Az út azt eredetileg kövekből álló utat pótolná, amit egy hatalmas vihar tett használhatatlanná még 2015-ben.

Keswick Fotó: Adam Burton/robertharding

Keswick alpolgármestere, Paul Titley szerint azok a látogatók, akik nem érik be a saras, köves utakkal, azok menjenek máshová. Titley beszélt arról is, hogy számos túrabolt található a régióban, ahol be lehet szerezni a szükséges eszközöket, hogy ezeken a terepviszonyokon is közlekedni lehessen.

Ugyanakkor 2019-ben jelent meg egy jelentés, amit a kormány rendelt meg, és ami arra jutott, hogy a brit tájvédelmi területeken nem sokat tesznek azért, hogy az odalátogatók otthon érezzék magukat. A jelentés szerzője, Julian Glover szerint a brit nemzeti parkok egy exkluzív, elsősorban fehér és középosztálybeli klubra hasonlítanak, melynek szabályait csak a tagok értik, és nem sokat tesznek az életükben először ottjárók segítéséért.

A parkot felügyelő hivatal, Leafe szerint az igazi vita arról szól, hogy kiknek is tartják fenn a nemzeti parkokat: egyelőre ugyanis kevés a fiatal látogatójuk, kevés a nem fehér látogató, ahogy a mozgásukban korlátozottak sem keresik fel ezeket az amúgy közpénzből fenntartott helyeket. Szerinte most épp az a kihívás áll előttük, hogy megfordítsák ezeket a trendeket, és szélesebb társadalmi háttérből érjenek el embereket.