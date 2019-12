Németh Zsolt: Magyarország tényező a nemzetközi politikában

jelentette az Országgyűlés külügyi bizottságának kormánypárti elnöke a HírTV hétfő esti műsorában. Németh Zsolt az év eseménye a Trump-Orbán találkozó volt, szerinte

Erdogan és Putyin idei budapesti látogatásáról Németh megállapította:

"az orosz és a török kapcsolatokban is visszaigazolta az elmúlt esztendő is, hogy az a pragmatikus kapcsolattartás, hogy érdekelté tenni ezeket a nagyhatalmakat Magyarország sikerében, (...) egy olyan tartós elem a magyar külpolitikának, amely elismerésre méltó és a következő években is útmutatást szolgál a számunkra."