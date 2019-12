Shotgunnal támadt a templomban lévőkre, a gyülekezet egyik tagja lőtte le

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Egy fegyveres tüzet nyitott egy texasi templomban, és meggyilkolt két embert. A támadásnak azért nem lett több áldozata, mert a gyülekezet egyik felfegyverzett tagja lelőtte a támadót, írja a BBC.

A Fort Worth elővárosában álló West Freeway Church of Christ templomban a beszámolók szerint a reggeli istentisztelet alatt egy férfi egy shotgunt kapott elő, és lőni kezdett. A rendőrség vizsgálatot indított, hogy kiderítsék a támadó inditékát.

Az istentiszteletet élőben közvetítették az interneten, így a támadás is látható volt a felvételeken. Ez alapján lehetett látni, hogy a támadó felállt a padból, és egy férfihoz kezdett el beszélni, aki ezután egy másik férfihoz fordult. A támadó ezután lőtte le e utóbbi férfit, majd pedig azt, akivel beszélt. A gyülekezet tagjai között ekkor akadt, aki fegyvert rántott, és lelőtte a támadót.

A felvételen látszik, hogy a gyülekezet több tagjánál is volt fegyver, egyelőre nem világos, hogy végül más is rálőtt-e, mindenesetre a merénylő is életét vesztette a helyszínen.

A templom egyik papja, Jack Cummings később arról beszélt, hogy a férfi gyanúsan viselkedett, ezért felfigyelt rá a templom 'biztonsági szolgálata' is, ami felfegyverzett önkéntesekből áll.

Szeptemberben lépett életbe az a texasi törvény, amely lehetővé teszi, hogy engedéllyel birtokolt kézifegyvereket be lehessen vinni a templomokba is.