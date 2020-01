Három nő okozhatta a tüzet a krefeldi állatkertben, amikor repülő lampionokat engedtek a magasba

Szilveszter éjjel több mint 30 állat pusztult el, amikor kigyulladt a krefeldi állatkert majomháza. Volt köztük öt borneói orángután, egy nyugat-afrikai csimpánz és két síkvidéki gorilla is. A legtöbb állattal füstmérgezés végzett. Az épület teljesen kiégett, a kár több millió eurós lehet.

Fotó: Alexander Forstreuter/dpa Picture-Alliance/AFP

Miután a rendőrség nyomozni kezdett az ügyben három nő személyesen jelentkezett, hogy ők okozhatták a tűzvészt. A 60 éves helyi nő és két felnőtt lánya szilveszter este öt kívánságlámpást engedett a levegőbe. Ezek gyakorlatilag repülő mécsesek, ahogy a gyertyát meggyújtják benne, a felszálló hőtől a lampion is felrepül.

Kívánságlámpásek szállnak a levegőbe Fotó: Vural Elibol/Anadolu Agency

A tűzveszélyességük miatt a használatukat sok helyen eleve tiltja a katasztrófavédelem. Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, ahol az állatkert működik, már 2009-ben betiltották ezeket.



Fotó: Christoph Reichwein/dpa Picture-Alliance/AFP

Mivel a leégett majomháznál is találtak egy kívánságlámpást, a rendőrség most a három nőt gyanúsítja a tűz okozásával. A nyomozásról szóló sajtótájékoztatón a rendőrség kiemelte, hogy a nők önként jelentkeztek, és valószínűleg nem lehettek tisztában azzal, milyen károkat képesek okozni a kívánságmécseseik. A repülő lámpásokat az internetről rendelték, fogalmuk sem volt, hogy azok be vannak tiltva. Most gondatlan tűzokozással gyanúsítják őket, amiért pénzbüntetést vagy akár öt év szabadságvesztést is kiszabhatnak rájuk.



A helyiek mécseseket gyújtottak az állatkert bejáratánál Fotó: Marcel Kusch/dpa Picture-Alliance/AFP

Ugyanakkor a gyanúsítottak személyéről a rendőrség többet nem akart elárulni, mivel már így is rengeteg fenyegetést címeztek nekik az interneten.

Az állatkertben csütörtökön megemlékezést tartottak. Wolfgang Dreßen igazgató felfoghatatlannak nevezte a történteket. Egyelőre nem tudja, mi lesz a leégett majomházzal, most azt tartja elsődlegesnek, hogy az állatkert dolgozói fel tudják dolgozni a tragédiát. (Spiegel/Süddeutsche Zeitung)