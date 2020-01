Rejtélyes drónok repülnek a coloradói préri felett, senki sem tudja, kihez tartoznak

Alakzatban repülő, azonosítatlan dróncsapatok járják Colorado és Nebraska prérijeinek egét, egyre inkább nyugtalanítva a helyi lakosokat. Az esti drónészlelések december közepén kezdődtek, karácsony óta pedig már bombázzák az erről szóló bejelentésekkel a térség seriffjeit a helyiek.

Eleinte a helyi sajtó kapta fel az ügyet, mostanra viszont már a CNN és a New York Times is összeállítást szentelt az ügynek. Senki sem tudja, hogy kihez tartoznak a drónok, és mi célból repülnek arra, pedig már nyomozás is indult.



Sok helyen már le akarják lőni a drónokat, mire figyelmeztetni kellett a lakosokat, hogy az törvénytelen lenne. „Ahhoz túl magasan repülnek, hogy lelőjük őket, de ahhoz elég alacsonyan, hogy idegesítőek legyenek”, mondta a New York Timesnak Dawn George, a kétezer lakosú coloradói Wray lakója, akinek border collie-ja meg is ugatott egy ilyen drónt.

Vannak, akik arra tippelnek, hogy térképészethez, vagy földek felméréséhez használják a drónokat olaj-, vagy gázipari vállalatok, de akkor sem világos, miért a sötétben repülnek. Általában napnyugta és este 10 között látják ezeket.

A Szövetségi Légügyi Hatóság egyébként éppen ezekben a hetekben javasol úgy szabályozást, ami alapján a drónoknak azonosíthatónak kellene lenniük.