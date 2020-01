12,7 millió dollárt fizethet egy amerikai pornószájt 22 nőnek, akikkel elhitették, hogy a filmjük nem fog felkerülni a netre

Egy San Diego-i bíróság előtt most lezárult, több éve folyó polgári perben az alperesek amiatt követeltek kártérítést, mert egy internetes pornóoldal üzemeltetői - akik eltitkolták, hogy milyen szájtot működtetnek - sikeresen elhitették velük, hogy a velük forgatott pornófilmet sohasem fogják feltenni a netre.

Ez kegyetlen hazugság volt, a filmeket ugyanis mégiscsak feltették, jó pár fiatal nő karrierjét és egész életét derékba törve, a dologról ráadásul anonim levelekben az iskolájukat is értesítették.

Az alperes a GirlsDoPorn nevű, San Diegóból 2006 óta üzemeltetett pornóoldal volt, ami a műfaj egy speciális szegmensére koncentrált: olyan filmeket forgattak és mutattak be, amikben átlagos egyetemista lányok szerepeltek, akik a narratíva szerint életük első és egyben egyetlen amatőr pornófilmjében szerepelnek.

Az áldozatok behálózása egy sima online hirdetéssel indult, amiben "szép, egyetemista típusú" 18-22 éves egyetemista lányokat kerestek modellmunkára. A jelentkezőket a következő fázisban beépített nők kezdték telefonon hívogatni. Ők hozták először szóba, hogy jó pénzért egyszer az életben pornófilmben is szerepelhetnének és ők voltak azok, akik azt bizonygatták, hogy ha belemennek, az eredményt sosem teszik ki a netre.

A nőket azután, még mindig a modellmunka ígéretével, San Diegóba reptették és hotelszobákban szállásolták el őket. Itt vallomásaik szerint többjüket is leitatták és droggal kínálták, majd ködösen megfogalmazott szerződéseket toltak eléjük egy pornófilmben való részvételről.

Az összes felperes azt állította, hogy valamilyen módon meg is fenyegették, hogy ne hátráljanak ki. Volt, akit verbálisan fenyegettek, volt, akit leitattak vagy bedrogoztak és volt, akinek azt mondták, hogy ha visszakozik, akkor neki kell kifizetnie a hazautat San Diegóból, miközben tudták, hogy nincs rá pénze.

Ráadásként azt hazudták nekik, hogy a felvételeket DVD-re rögzítve távoli országokban - Ausztráliában és Új-Zélandon - lakó gazdag kuncsaftoknak fogják értékesíteni. Ehhez képest a valóságban azonnal a világ leglátogatottabb pornóoldalaira töltötték fel azokat a sajátjuk mellett.

A 21 felperes 21 filmjét azóta összesen több, mint egymilliárdszor töltötték le.

Az érintettek családtagjainak, ismerőseinek és egyetemeinek pedig névtelen leveleket küldtek a pornós karrierjükről, az adataikat ráadásul feltöltötték a Wikiporn nevű oldalra is.

Az Egyes Számú Felperes azt mesélte, hogy úgy érezte, mintha darabokra szaggaták volna.

"Amikor kiderült, öngyilkos akartam lenni. Próbáltam eltűnni és olyan helyekre járni, ahol senki sem ismer, de ez mindenhová követ engem."

A bíró a tárgyalás végén azt mondta, hogy a sértettek állást, karriert és lehetőségeket buktak el az ügy miatt és páriákká váltak a saját közösségükön belül, közülük többen pedig az öngyilkossággal kacérkodtak."

Az nem világos, hogy a szájt üzemeltetői a hazugságon felül ráadásként miért "jelentették fel" az áldozataikat az iskolájukban és az ismerőseiknél.

Ez polgári kártérítési per volt ugyan, de az eljárás során olyan tények merültek fel, amik miatt a három alperes ellen büntetőeljárás is indult, többek között kerítés és gyermekpornó készítésének gyanújával, egy áldozatuk ugyanis 16 éves volt. Közülük ketten előzetesben ülnek, a harmadik pedig szökésben van.

A szájt üzemelteti a per során nem mutattak semmiféle megbánást, sőt a tárgyalássorozat közben simán feltöltöttek egy új filmet is a szájtra, ami azóta is akadálytalanul üzemel.

(via Guardian)